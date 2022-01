Českí senátori podajú ústavnú sťažnosť na povinné očkovanie proti COVID-19, zaviedla ho ešte Babišova vláda

Krok, ktorý rozdeľuje spoločnosť

Vyhláška vraj porušuje ústavné dokumenty

Minister zdravotníctva s tým súhlasí

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Skupina českých senátorov predstavila podrobnosti o ústavnej sťažnosti, ktorú podávajú na vyhlášku o povinnom očkovaní proti koronavírusu.O tom rozhodla ešte bývalá vláda Andreja Babiša pre ľudí starších ako 60 rokov a vybrané profesie. Sťažnosť podpísalo 14 senátorov. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Členovia klubu Starostov - senátorka Alena Dernerová, podpredseda Senátu Jiří Růžička a podpredseda Jan Horník v stredu na tlačovej konferencii vysvetlili, že podľa nich sa Babišova vláda rozhodla ku kroku, ktorý rozdeľuje spoločnosť.„Povinné očkovanie, ktoré nevedie ku kolektívnej imunite a zoslabne po dvoch dávkach, tak to je pre mňa úplne zle,“ povedala Dernerová, ktorá je neurologička. Zároveň povedala, že signatári sťažnosti nie sú proti vakcinácii.Predmetná vyhláška podľa senátorov porušuje ústavné dokumenty. „Ústavný súd bude skúmať, či je v súlade s ústavnými dokumentmi alebo nie je. Okrem toho, to už skúmať nebude, tá vyhláška o povinnom očkovaní rozdeľuje už tak rozdelenú spoločnosť. Nie je to nič proti očkovaniu, je to proti očkovaniu povinných skupín,“ vyjadril sa Růžička.Senátori sťažnosť konzultovali s právnikmi a podľa nich vyhláška o povinnom očkovaní nemá žiadne právne ani medicínske opodstatnenie.Minister zdravotníctva Vlastimil Válek už skôr avizoval, že chce zrušiť povinné očkovanie pre ľudí starších ako 60 rokov. Vyhláška, ktorú schválila predošlá vláda, má začať platiť od marca.Povinné očkovanie okrem seniorov stanovuje aj pre zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach, študentov zdravotníckych odborov, hasičov, vojakov, policajtov a pracovníkov sociálnych služieb.