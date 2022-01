Mladík hádzal topánky do záchranárov a búchal po sanitke, policajti museli použiť donucovacie prostriedky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku obvinil z trestného činu útoku na verejného činiteľa 26-ročného muža z obce Kapišová. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, v pondelok 3. januára podvečer na ulici 8. Mája vo Svidníku muž hádzal topánky do záchranárov a oboma päsťami udieral po sanitke. Policajná hliadka opakovane vyzývala muža, aby upustil od svojho konania. Muž na výzvy nereagoval, a preto boli voči nemu v zmysle zákona použité donucovacie prostriedky, a to hmaty a chvaty.„Boli mu nasadené putá, no muž neustále kládol odpor. Pri jeho umiestňovaní do policajného auta kopol do brucha jednému z policajtov," popisuje situáciu polícia s tým, že agresívny muž skončil v cele policajného zaistenia a okresný vyšetrovateľ na neho zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvinenému trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.