Českí turisti čakali na odlet z Turecka vyše 24 hodín

Praha 6. júla (TASR) - Zhruba 160 českých turistov čakalo 24 hodín od štvrtka do piatka na letisku v tureckej Antálii. Spiatočný let spoločnosti Tailwind Airlines, ktorý mal do Brna dopraviť klientov cestovných kancelárií Exim tours a Firo-tour, nabral pre technické problémy viac ako 24-hodinové meškanie. Informáciu priniesol webový spravodajský portál Novinky.cz." uviedol hovorca Exim tours Petr Kostka.dodal. Lietadlo nakoniec odštartovalo skôr a v Brne pristálo o 22:35 h.povedal Kostka." doplnil hovorca.Kostka podvečer zároveň potvrdil, že na meškajúci let čakajú aj klienti ďalších cestovných kancelárií. Podľa webového serveru Seznamzpravy.cz by malo ísť o cestovnú kancelária Firo-tour.Tailwind Airlines sú turecké aerolínie založené v roku 2009, ktoré sa špecializujú na charterové lety. V Česku lietajú z Prahy a Brna.