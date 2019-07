Erdogan vyzval na zastavenie Haftarových útokov v Líbyi

Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 6. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval v piatok na ukončenie "nezákonných útokov" síl líbyjského veliteľa Chalífu Haftara. Erdogan tak spravil počas stretnutia s líbyjským premiérom Fajízom Sarradžom v Istanbule, informovala tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na kanceláriu tureckého prezidenta.uvádza sa vo vyhlásení Erdoganovho úradu. Turecký líder povedal Sarradžovi, že jeho vláda národnej jednoty má podporu Ankary v úsilí zabezpečiť mier a stabilitu v krajine.Haftarove sily, ktoré ovládajú väčšinu východnej a južnej časti Líbye, spustili začiatkom apríla ofenzívu s cieľom zabrať od vlády líbyjské hlavné mesto Tripolis.Haftar v júni nariadil svojim silám, aby útočili na turecké podniky a zatýkali tureckých občanov po tom, ako v bojoch so silami, ktoré podporujú Sarradžovu vládu, prišiel o významné mesto.Záujmy Turecka v Líbyi siahajú do jeho osmanskej minulosti. Líbya bola súčasťou Osmanskej ríše do roku 1912, keď túto severoafrickú krajinu dobylo Taliansko.Líbya sa zmieta v chaose, keďže o moc súperia viaceré milície. Rozvrat krajiny nastal po povstaní s podporou NATO, ktoré v roku 2011 vyústilo do zavraždenia dlhoročného líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího.Haftar je vyslúžený vojenský generál, ktorý sa zúčastnil na zmienenej revolte, ale v máji 2014 začal uskutočňovať útoky so zámerom očistiť krajinu od islamistov, ktorých nazýva