Českí zbrojári sa Trumpových ciel neboja, hlad po zbraniach je po celom svete

Dopyt rastie aj mimo USA

Odhadujú pokles zisku

22.4.2025 (SITA.sk) - Zisky českých zbrojoviek rastú a americké clá to nezmenia vôbec, alebo len málo. Českí výrobcovia zbraní sú totiž pripravení buď v USA zvýšiť ceny, presunúť tam časť výroby alebo svoje produkty exportujú inam.„Dostávame sa do situácie, keď si české firmy budú môcť vyberať, kam svoj tovar vyvezú,“ povedal pre web Novinky.cz šéf českej Asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu Jiří Hynek.Napríklad spoločnosti PBS Velká Bíteš podľa jej generálneho riaditeľa Petra Kádnera situáciu s clami uľahčí to, že vlani postavili v USA pobočku, v ktorej sa tento rok začne sériová výroba. Kádner dodal, že firma podstatne zvyšuje výrobu aj v Česku. „Dopyt totiž silne rastie aj mimo USA," dodal.Ani najväčšia česká zbrojárska firma CSG Group miliardára Michala Strnada nepredpokladá, že na ňu budú mať clá negatívny dopad. Za 53 miliárd korún totiž kúpila americký muničný podnik Kinetic.V rámci českých zbrojoviek clá pravdepodobne najvýraznejšie zasiahnu Holding Colt CZ. Do USA totiž vo veľkom vyváža strelné zbrane z Českej zbrojovky v Uherskom Brode a muníciu zo závodu Sellier & Bellot v meste Vlašim.Podľa hovorkyne Coltu Evy Svobodovej sa preto dá očakávať, že tržby firmy tento rok síce stúpnu na odhadovaných 25 miliárd korún, ale klesne jej zisk.