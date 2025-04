Radačovský neplánuje nikdy hlasovaním znefunkčniť parlament. Radšej odídem a vzdám sa mandátu, vyhlásil – VIDEO

Nie je za predčasné voľby

V Europarlamente nebol v žiadnej frakcii

22.4.2025 (SITA.sk) - Nový poslanec Národnej rady SR Miroslav Radačovský , ktorý nahradil v pléne ministra Rudolfa Huliaka , neplánuje nikdy svojím hlasovaním spôsobiť nefunkčnosť parlamentu. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, každý návrh si preštuduje a primárne dospeje k záveru, že vládny návrh je správny.„V prípade, že by niektoré návrhy zákonov prekročili moju názorovú červenú čiaru, tak nebudem žiadnym spôsobom bojkotovať. Jednoducho poďakujem pekne a odídem, vzdám sa funkcie poslanca. Mlčky, potichučky, tak, aby som nevyvolával dojem, že chcem niečo nejakým vydieraním,“ uviedol.Radačovský zastáva názor, že každá demokraticky zvolená vláda by mala dovládnuť celé funkčné obdobie. Či fungovala dobre, alebo zle, rozhodnú občania v ďalších voľbách.„Samozrejme, môžu nastať aj krízové, výnimočné situácie, keď sú predčasné voľby. Ale ja som toho názoru, že v súčasnosti nie je taká situácia, aby boli predčasné voľby,“ podotkol bývalý predseda okresných súdov v Košiciach a v Prešove.Ako zdôraznil, pokiaľ by malo dôjsť k situácii, že by jeho hlasovaním bola zapríčinená nefunkčnosť parlamentu, alebo pád vlády, tak by hlasoval tak, aby sa to nestalo.Miroslav Radačovský pôsobil ako poslanec Európskeho parlamentu v rokoch 2019 – 2024, zvolený bol na kandidátke ĽSNS.„Pokiaľ v Európskom parlamente nie ste zaradení do žiadnej frakcie, tzv. politickej skupiny, tak pravdu povediac tam môžete veľmi málo pre Slovensko a Európsku úniu v dobrom zmysle urobiť,“ pripustil. Ako povedal, on mal tú smolu, že nebol zaradený v žiadnej frakcii.„Pokiaľ som chcel byť zaradený napríklad do frakcie Európskych konzervatívcov a ľudovcov, je tam taký úzus, že pokiaľ je v danej frakcii občan z toho štátu ako je uchádzač, tak on tam má právo veta. Všetci poslanci tejto frakcie, až po Talianov, súhlasili a pán (Eugen) Jurzyca z neznámeho dôvodu povedal, že nie. Ani mi to dodnes nevysvetlil,“ povedal Radačovský, ktorý sa v europarlamente zviditeľnil tým, že vypustil v rokovacej sále holubicu.V roku 2024 v rozprave pri téme vojny na Ukrajine povedal, že „my, Slovania, sa spojíme, brat s bratom, a ja verím, že sa raz spojíme, a zo západnej Európy urobíme trávnik“. Neskôr to vysvetlil tým, že použil "obrazný a poetický slovník".