Česko a Rakúsko predĺžili na hraniciach so Slovenskom kontroly, vzhľadom na situáciu sú nevyhnutné

aktualizované 28. októbra 2022, 14:28



Kontroly sú nevyhnutné

Rokovať budú s EÚ aj Slovenskom

28.10.2022 (Webnoviny.sk) -Rakúsko sa pridalo k Česku a tiež ešte predĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom, ktoré zaviedli koncom septembra pre prudký nárast nelegálnej migrácie. Na svojej webstránke o tom informuje denník Kronen Zeitung s odvolaním sa na rakúske ministerstvo vnútra.Kontroly by mali predĺžiť najprv o 15 dní a prípadne v nich pokračovať ďalších 30 dní. Rozhodnutie je v súlade s Českou republikou, ktorá vo štvrtok oznámila, že bude pokračovať v kontrolách na slovenských hraniciach. Viedeň koordinuje svoje kroky s ministerstvami v Prahe a Bratislave.Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner vo vyhlásení pre Kronen Zeitung uviedol, že hraničné kontroly sú nevyhnutné, pretože by „prevádzači mohli okamžite zareagovať a zmeniť ich trasy“. Polícia podľa ministerstva od septembra pri hraničných kontrolách so Slovenskom zatkla 12 prevádzačov.Hovorkyňa českého ministerstva vnútra Klára Dlubalová ešte vo štvrtok informovala, že vláda predĺžilaKontroly na vnútorných hraniciach so Slovenskom tak budú prebiehať. Minimálne 15 dní budú policajtom naďalej pomáhať s ochranou hraníc aj vojaci v činnej službe a príslušníci Colnej správy ČR, a to v počte 80, respektíve 60 osôb.„Voľný pohyb osôb v rámci schengenu je výdobytok mojej generácie, o ktorý nechceme prísť. Predĺženie je čiastkové a krátkodobé riešenie, ktoré je ale v tejto chvíli nevyhnutné na ochranu bezpečnosti v Českej republike. Túto dobu využijeme na rokovanie ako so slovenskou stranou, tak aj na úrovni EÚ,“ uviedol český minister vnútra Vít Rakúšan s tým, že sa problematikou nelegálnej migrácie bude zaoberať aj pri svojej ceste na západný Balkán.