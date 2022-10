Pepco musí z predaja stiahnuť jeden výrobok. Máte ho doma aj vy? (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.10.2022 (Webnoviny.sk) - Úrady verejného zdravotníctva nariadili stiahnuť z predajnej siete Pepco sadu silikónových formičiek na muffiny. Informoval o tom v piatok hlavný hygienik SR Ján Mikas v tlačovej správe.Ako ďalej uviedol, tento výrobok bude zároveň hlásený do medzinárodného systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF). Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Poprade identifikovalo vo vzorke prekročené povolené množstvo prchavých látok.„Keďže sa táto sada silikónových formičiek môže nachádzať na slovenskom trhu, odporúčame spotrebiteľom, aby ju nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja," uvádza Mikas.Výrobok nesie názov PEPCO HOME Sada silikónových formičiek na muffiny 12 ks, 7 cm. Jeho označenie je Art. Number: SKU31053101. Príslušný EAN kód je 2200131053168. Ako iné označenie sa na výrobku uvádza ORD00600442_01, STYLE310531, A/Y22. Výrobca silikónových formičiek nie je uvedený, krajinou pôvodu je Čína. Dovozcom je Pepco Poland Sp. z o.o., Ul. Strzestyńska 73A, 60-479 Poznań, Poľsko.