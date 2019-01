Česko bude na Eurosongu 2019 reprezentovať skupina Lake Malawi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha/Bratislava 29. januára (TASR) – Víťazom tohto ročníka národného kola Eurovision Song CZ sa stala kapela Lake Malawi na čele s Albertom Černým. So skladbou Friend of a Friend získali celkom 22 bodov od divákov a poroty. O druhé miesto s 18 bodmi sa podelili hneď traja finalisti, Barbora Mochowa, Jakub Ondra a Pam Rabbit. TASR získala informáciu z tlačového oddelenia Českej televízie.Úspech Mikolase Josefa na Eurovízii 2018, ktorý sa po šiestom mieste vo finále v Lisabone stal v zahraničí najpočúvanejším českým interpretom, spôsobil obrovský nárast záujmu o túto hudobnú súťaž v Českej republike. Tento rok tak svoje skladby do súťaže prihlásilo dvakrát viac českých interpretov než v minulom roku, konkrétne viac ako šesťdesiat piesní. Celkovo bolo zaslaných viac než tristo skladieb z celého sveta. Kvalita zaslaných piesní bola tak vysoká, že nominačná komisia vybrala nakoniec až osem finalistov, teda o dvoch viac než vlani.V poradí 64. ročník autorskej piesňovej súťaže The Eurovision Song Contest 2019 sa uskutoční v izraelskom Tel Avive. Izrael organizuje tento ročník vďaka víťazstvu speváčky Netty na predchádzajúcom ročníku v portugalskom Lisabone, veľké finále 12. mája 2018 vyhrala so skladbou Toy.Známe sú aj termíny tohto ročníka v aréne Expo Tel Aviv, prvé semifinále je na programe 14. mája, druhé semifinále 16. mája a veľké finále v sobotu 18. mája. O víťazstvo zabojujú zástupcovia 42 krajín. Český reprezentant Lake Malawi vystúpi s číslom tri v prvom semifinále. Diváci ho uvidia v priamom prenose Českej televízie.