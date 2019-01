Rádio Devín upravuje program, prichádza s novinkami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 29. januára (TASR) - Rádio Devín prichádza od 1. februára s niekoľkými zmenami vo vysielaní, ktorými chce do svojej ponuky zahrnúť nové oblasti kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Rádio Devín podporí tiež tvorbu rozhlasových hier. Poslucháči tak v rámci utorňajšieho Dramatického Rádia Devín budú od 20.00 h počuť každý druhý týždeň jednu premiéru.priblížil šéfdramaturg Rádia Devín Peter Janků.Od februára bude v sobotňajšom Rannom ladení Rádia Devín znieť relácia Fenomény, v ktorej sa redaktorky Zuzana Golianová a Mariana Jaremková zamerajú na aktuálne fenomény v oblasti umenia. Každý pracovný deň v rámci Ranného ladenia nájdu najmladší poslucháči a ich rodičia novú reláciu Dobré stránky venovanú detskej literatúre a jej tvorcom.V sobotu od 17.00 h sa budú po novom striedať štyri relácie – Po stopách pamäti, Nad slovom, Akadémia a Reflektor. Po stopách pamäti, ktorá vzniká v spolupráci s Ústavom pamäti národa, bude mapovať historické zlomy v našich novodobých dejinách s použitím autentických záznamov oral history. V tomto roku priblíži okolnosti a udalosti, ktoré predchádzali Nežnej revolúcii v roku 1989.Moderátor Bohdan Hroboň sa v relácii Nad slovom bude venovať projektu Komentárov k Starému a Novému zákonu. Toto ekumenické dielo v roku 2018 získalo Cenu Dominika Tatarku.O vede, vedcoch a výsledkoch slovenských výskumov a projektov vo svetovom kontexte sa poslucháči dozvedia v relácii Akadémia. Moderovať ju bude Rastislav Šimášek.V Reflektore budú traja stáli hostia, novinár a analytik Jaroslav Daniška, filozof Juraj Šúst a moderátor Štefan Chrappa analyzovať aktuálne kultúrne témy a fenomény súčasnosti.Každú druhú nedeľu o 14.00 h bude éter Rádia Devín patriť redaktorom digitálneho Rádia Litera, ktorí v relácii S literou priblížia rôzne literárne osobnosti a významné literárne diela. S literou sa bude v dvojtýždňových intervaloch striedať s reláciou Poviedka.Relácia Hudba o piatej patrí každú nedeľu o 17.00 h nedominantnému hudobnému žánru. Tento rok do ponuky pribudne gospelová hudba. Šansón sa z Hudby o piatej presunie do samostatnej polhodinovej relácie Šansón. Poslucháči si ju budú môcť vypočuť každú druhú sobotu od 13.00 h. Striedať sa bude s reláciou Hudba z playlistu.Rádio Devín sa snaží sprehľadniť programovú ponuku, preto od februára zavedie druhovú a žánrovú špecifikáciu programov, ktorá bude predznačovať názov relácie.vysvetlil Janků. Týmto krokom sa zjednotia názvy rôznych programových cyklov a zón vo vysielaní Rádia Devín.