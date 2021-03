Česko deklasovalo Estónsko 6:2 v boji o postup na MS 2022, Souček sa blysol hetrikom (video)

Trénera netešia inkasované góly

Výsledky kvalifikácie

25.3.2021 (Webnoviny.sk) - Prvé a posledné gólové slovo mali v stredu večer "domáci" Estónci, medzitým však boli na neutrálnej pôde v poľskom Lubine pánmi na ihrisku českí futbalisti. Zverenci trénera Jaroslava Šilhavého vstúpili do kvalifikácie o postup na MS 2022 vysokým triumfom 6:2, na ktorom sa hetrikom podieľal stredopoliar londýnskeho West Hamu Tomáš Souček. Estónci mali pred duelom proti Čechom mnoho problémov.Najprv prišli o výhodu domáceho prostredia, keďže miestne úrady kvôli pandémii koronavírusu zakázali všetky podujatia nad 100 osôb a na organizáciu kvalifikačného zápasu je potrebný väčší počet ľudí. Tesne pred odchodom do náhradného dejiska sa zase v ich tíme vyskytol koronavírus a do Lubinu cestovali prakticky s rezervným výberom. Preto ich vysoká prehra nie je prekvapujúca."Zápas sme skoro dostali pod kontrolu, do polčasu sme viedli o tri góly a po prestávke pridali ďalšie. Zvládli sme povinnosť, prvý krok kvalifikácie nám vyšiel," hodnotil zisk troch bodov kouč Šilhavý podľa webu iDnes.cz. Doplnil tiež: "Netešia ma dva inkasované góly. Súper napriek problémom nastúpil veľmi odhodlane a využil našu nepozornosť. Druhý inkasovaný gól vyplynul z toho, že sme predtým prestriedali, keďže sme chceli dať oddych niektorým hráčom a ďalších vidieť po dlhšom čase v akcii."Na margo trojgólového legionára Součeka dodal: "Tri góly od defenzívneho záložníka, to sa len tak nevidí proti akémukoľvek súperovi. Snáď nás takto potiahne za postup na majstrovstvá sveta." V "českej" E-skupine líder rebríčka FIFA Belgicko potvrdil úlohu favorita v domácom súboji proti Walesu a zdolal ho 3:1.Európsku časť kvalifikácie o MS 2022 odštartoval v Istanbule súboj domáceho Turecka proti výberu Holandska, po ktorom sa zo zisku troch bodov tešil výber "krajiny polmesiaca" za triumf 4:2. V G-skupine tiež Nórsko zvíťazilo nad domácim Gibraltárom 3:0 a Čierna Hora na pôde Lotyšska 2:1.V A-skupine sa na neutrálnej pôde v talianskom Turíne natrápilo favorizované Portugalsko, ktoré zdolalo Azerbajdžan 1:0 vlastným gólom obrancu Maksima Medvedeva z prvého polčasu. Srbi hostili v Belehrade Írov a zdolali ich 3:1. V D-skupine Francúzsko doma v Paríži len remizovalo s Ukrajinou 1:1, Fínsko uhralo s Bosnou a Hercegovinou remízu 2:2.