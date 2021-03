Vittek verí Slovákom v kvalifikácii o postup na MS 2022, treba sa zdravo nahnevať a dobehnúť uniknuté body

Šancí bolo málo

Každé zaváhanie bude bolieť

Slovákov čaká Malta

Prehľad úvodných zápasov Slovákov v kvalifikáciách o postup na MS vo futbale:

kvalifikácia MS 2022: Cyprus - Slovensko 0:0, 24. 3. 2021, Nikózia

kvalifikácia MS 2018: Slovensko - Litva 4:0 (3:0), 11. 11. 2016, Trnava

kvalifikácia MS 2014: Slovensko - Lotyšsko 2:1 (2:0), 12. 10. 2012, Bratislava

kvalifikácia MS 2010: Slovensko - Poľsko 2:1 (0:0), 15. 10. 2008, Bratislava

kvalifikácia MS 2006: Slovensko - Lotyšsko 4:1 (0:1), 9. 10. 2004, Bratislava

kvalifikácia MS 2002: Slovensko - Švédsko 0:0, 11. 10. 2000, Bratislava

kvalifikácia MS 1998: Španielsko - Slovensko 4:1 (1:1), 13. 11. 1996, Tenerife

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.3.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Slovenska majú za sebou rozpačitý vstup do kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 . Na Cypre iba remizovali 0:0 a namiesto troch bodov získali do tabuľky H-skupiny iba jeden. Z historického hľadiska ide o druhý najhorší začiatok kvalifikačného cyklu o postup na majstrovstvá sveta. Slováci začali siedmu kvalifikáciu o účasť na MS a len tretíkrát sa stalo, že na úvod nezískali všetky body.Hneď v prvej kvalifikácii o postup na MS v ére samostatnosti prehrali slovenskí futbalisti v roku 1996 na Kanárskych ostrovoch so Španielmi 1:4 a o štyri roky neskôr doma v Bratislave na začiatku kvalifikačnej púte o MS 2002 remizovali so Švédskom 0:0.V oboch prípadoch však stratili body so súpermi, ktorí boli favorizovaní a v rebríčku krajín podľa FIFA figurovali vyššie ako Slováci. Aktuálne na Cypre zakopli proti tímu, ktorému patrí vo svetovom renkingu stá priečka, pričom zverenci Štefana Tarkoviča sú momentálne na 34. mieste.V Nikózii Slováci síce mali 60-percentná držanie, ale ich "medzišestnástkový" futbal sa odrazil iba do troch striel na bránku a celkovo siedmich pokusov, pričom domáci ich mali jedenásť a z toho štyri na bránku. "Tréneri nás pripravovali na to, že Cyperčania budú vzadu veľmi kompaktní. Súper bol dobre organizovaný a vychádzal z veľmi dobrého defenzívneho bloku, ktorý sme nevedeli roztrhať. Šancí bolo málo, škoda, že to nepadlo z tých dvoch-troch, ktoré sme si vypracovali," uviedol Peter Pekarík podľa RTVS.Skúsený 34-ročný obranca nastúpil už na svoj 98. zápas v najcennejšom drese, ale stovky sa v najbližšom čase nedočká. Jeho nemecký zamestnávateľ Hertha Berlín ho uvoľnil len na prvý z troch súbojov úvodného kvalifikačného bloku o postup do Kataru 2022. O to viac chcel Pekarík v utorok v Nikózii uspieť."K mužstvu som sa pripojil len deň pred zápasom a nebola to ideálna príprava. Na druhej strane, taká je doba, situácia sa mení zo dňa na deň a treba rýchlo reagovať. Nejaký extrém to teda nebol. Do ďalších dvoch zápasov 'chalanom' chcem popriať, aby ich čo najlepšie zvládli. Každé zaváhanie v tejto kvalifikácie môže veľmi bolieť. Verím, že domáce zápasy zvládneme a naštartujeme pozitívnu výsledkovú sériu," doplnil Pekarík.Na slovenskú reprezentáciu už v sobotu 27. marca čaká domáci duel proti výberu Malty, hrať sa bude v Trnave. O ďalšie tri dni neskôr na rovnakom mieste Slovensko vyzve jedného z favoritov H-skupiny - tím Ruska."Pevne verím, že strata bodov na Cypre našich hráčov neovplyvní, ale naopak, že ich to zdravo 'naserie'. Verím, že to bude v najbližších dvoch zápasoch inak vyzerať na ihrisku. Nezostáva nám iné, len dobehnúť uniknuté body niekde inde. Verím, že v našom prípade bude platiť - zlý začiatok, dobrý koniec," uviedol v štúdiu RTVS niekdajší skvelý útočník Róbert Vittek , strelec 23 reprezentačných gólov.