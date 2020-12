Česko je stále červené, ale štvrtina okresov spadá až do piateho stupňa protiepidemického systému

Prechod do štvrtého stupňa nenavrhnú

Nárast počtu nakazených sa zrýchľuje

8.12.2020 (Webnoviny.sk) - Česko naďalej zostáva v treťom stupni protiepidemického systému PES, i keď je so 64 bodmi už tretí deň nad hranicou štvrtého stupňa pohotovosti. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz, pričom upozorňuje, že situácia v niektorých regiónoch je ešte horšia.Štvrtina okresov v krajine podľa rizikového skóre spadá do piateho stupňa a parametre pre tretí stupeň spĺňa len tretina. Najhoršie je na tom Strakonicko s 84 bodmi.Podľa metodiky systému PES mala česká vláda zvážiť prechod na štvrtý stupeň, minister zdravotníctva Jan Blatný však v pondelok uviedol, že ministerstvo zatiaľ prechod do štvrtého stupňa nenavrhne. Od stredy však čiastočne sprísnia opatrenia oproti krokom daným tabuľkou PES.V mape okresov prevažuje červená farba, ktorá udáva štvrtý stupeň protiepidemického systému, dvadsať okresov však podľa indexu spadá do piateho stupňa.Najhoršia situácia je na hraniciach Plzeňského a Juhočeského kraja, kde sú hneď tri okresy - Klatovy, Prachatice a Strakonice, ktoré sú zafarbené na fialovo.Znepokojivá situácia je aj na severe Čiech, kde majú okresy Děčín a Semily zhodne po 81 bodoch, pričom horšie sú na tom už len Sokolov a Jeseník, ktoré s 83 bodmi tiež spadajú do piateho stupňa systému PES.Nárast počtu nakazených sa v Česku podľa portálu zrýchľuje už niekoľko dní. V pondelok pribudlo 4 239 nových prípadov nákazy koronavírusom Stúpol pritom počet nových prípadov aj ich podiel z počtu vykonaných testov. V nedeľu to bolo zhruba 17,3 percenta a v pondelok 20,7 percenta. V minulom týždni podiel kolísal od približne 16 percent až na takmer 26 percent.K pondelku zaznamenali české úrady aj nárast počtu ľudí, ktorých museli hospitalizovať. Oproti nedeli ich pribudli viac než dve stovky na 4 348, pričom viac ako 550 je vo vážnom stave.