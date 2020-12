Územné nároky Maďarska odmietame, ruská anexia Krymu nám ale nevadí. Je to výsledok dezinformačných kampaní Kremľa, zistila štúdia

Na Slovensku panuje konsenzus o stave jeho aktuálnych hraníc

Legitimizácia ruskej anexie Krymu

Slovenské dezinformačné médiá pomáhajú šíriť prokremeľské naratívy

Hlavnésprávy.sk sú centrom ruského vplyvu u nás

Čo tým Rusko sleduje

8.12.2020 (Webnoviny.sk) -Slovensko je pomerne mladá krajina, ktorá vznikla ako samostatný štát až v roku 1993. Trianonská mierová zmluva, ktorá stanovila hranice Maďarska po 1. svetovej vojne, je považovaná za základný kameň stabilnej strednej Európy.Naprieč slovenskou spoločnosťou panuje konsenzus o platnosti tejto zmluvy. Slováci vnímajú snahy o jej spochybňovanie alebo revidovanie veľmi citlivo. Jednotný pohľad na dejiny potvrdila aj slovenská vláda vo vyhlásení pri príležitosti 90. výročia Trianonu, v ktorom označila akékoľvek revizionistické pokusy za nebezpečné pre stabilitu demokracie v Európe.Podobný postoj ako v prípade Trianonu však medzi slovenskou spoločnosťou neexistuje v prípade ruskej anexie Krymského polostrova. Napriek odmietaniu myšlienky územného revizionizmu je ruský naratív o Kryme silne prítomný v slovenskom mediálnom priestore.Podľa štúdie maďarského think-tanku Political Capital je to výsledok snaženia vysoko koordinovaných sietí prokremeľských aktérov a webových stránok, ktoré uskutočňujú dezinformačné kampane využívajúce hlboko zakorenené spoločenské a kultúrne rozdiely."Slovensko ako jedna z najproruskejších krajín v celom regióne je obzvlášť zraniteľná voči informačným operáciám zameraným na to, aby bolo Rusko aj napriek dôkazom o opaku prezentované ako obeť západnej agresie, a aby boli jeho aktivity na Kryme a na východe Ukrajiny považované za legitímne," vysvetľuje spoluautor štúdie, slovenský odborník na dezinformácie Daniel Milo.Témy súvisiace s Ruskom, vrátane konfliktov na Ukrajine, sa oveľa častejšie objavujú v dezinformačných médiách, ktoré dôsledne kopírujú perspektívu Kremľa, a to buď priamo čerpaním z ruských zdrojov, alebo využitím ich prejavov a úvah.Mainstreamové médiá naopak kopírujú oficiálnu zahraničnú politiku Slovenska, ktorá podporuje územnú celistvosť Ukrajiny, neuznáva referendum o Kryme a ruskú anexiu. Výsledky štúdie ukazujú, že dezinformačným médiám sa oveľa lepšie darí šíriť svoje príspevky na Facebooku, kde ich následne často preberajú politici.Analýza dezinformačných médií odhalila, že napriek ich vysokému počtu je vzájomné prepojenie jednotlivých médií pomerne slabé. Často si konkurujú alebo svoj obsah smerujú na odlišné publiká.Na Slovensku existuje niekoľko "veľkých hráčov", ktorí slúžia ako komunikačné centrá proruského diskurzu. Dominantné postavenie má web Hlavnésprávy.sk, ktorý využíva značné množstvo zdrojov v ruskom jazyku, vrátane oficiálnych ruských orgánov, proruských de-facto orgánov na Donbase a rôznych štátnych ruských médií.Zatiaľ čo proruskí extrémisti a dezinformačné médiá v Maďarsku využívajú Trianonskú zmluvu na podnecovanie nenávisti voči Slovensku, Rumunsku alebo Ukrajine, podpora "separatistov" proruskými aktérmi na Slovensku má za následok zhoršovanie vzťahov medzi Slovenskom a Ukrajinou.Podľa analytika Daniela Mila je to jasný dôkaz premyslenej a koordinovanej dezinformačnej kampane, ktorá má za cieľ znepriateliť členské štáty EÚ a NATO na základe súčasných alebo historických revizionistických myšlienok legitimizujúcich geopolitiku Kremľa."Okamžitým krátkodobým strategickým cieľom Ruska je vytvoriť trhliny v jednomyseľnej podpore sankcií na úrovni EÚ, vrátane Slovenska. Preto dezinformačné kampane Kremľa a ich pridružených spoločností predstavujú národnú bezpečnostnú hrozbu nielen pre euroatlantické spoločenstvo všeobecne, ale najmä pre stredoeurópsky región," dodáva D. Milo.Celú súhrnnú správu Political Capital, ktorá rozoberá dezinformačné kampane a aktívne opatrenia kremeľských a prokremeľských aktérov na území šiestich krajín strednej Európy nájdete tu Informačný servis