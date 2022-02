Česko má na ZOH v Pekingu prvú medailu, športová obojživelníčka Ledecká získala zlato

Vyrovnané jazdy

Dosku vymení za lyže

priznala Ochnerová na oficiálnej stránke ZOH 2022.

8.2.2022 - Česká športová obojživelníčka Ester Ledecká je už trojnásobná olympijská víťazka. Rovnako ako pred štyrmi rokmi v Pjongčangu aj aktuálne v Pekingu ovládla paralelný obrovský slalom v snowbordingu, predtým na ZOH 2018 senzačne vyhrala aj super G v zjazdovom lyžovaní. Rovnaká disciplína na ňu ešte len čaká aj na ZOH 2022.Ledecká sa počas vyraďovacích bojov zakaždým predstavila v červenej dráhe a svojim súperkám z modrej dráhy akoby učarovala. Ani jedna svoju jazdu nedokončila, a tak vždy od osemfinále až do finále prišla do cieľa iba česká víťazka.Platilo to aj o finálovej jazde, ktorú líderka Svetového pohára Rakúšanka Daniela Ulbingová napriek veľkej snahe rovnako nedokončila. Dcéra hudobníka Janka Ledeckého vybojovala pre Česko vôbec prvú medailu na ZOH 2022."Aj po víťazstve je stále na čom pracovať, ale som vďačná za tento výsledok. Všetky moje jazdy boli vyrovnané a cítila som sa v nich dobre. Najkrajšie na tom je, že ma to stále baví a že máme za sebou opäť jeden krásny deň. Ďakujem celému svojmu tímu za podporu a tiež všetkým blízkym doma. Keby nebolo mojej mamky, ani tu nie som... Sú to všetko profesionáli a aj keď to so mnou nemajú vždy ľahké, zvládajú to a posúvajú ma vpred," uviedla Ester Ledecká v prvom interview pre ČT Sport.Prvou súperkou skvelej Češky vo vyraďovacej časti bola Talianka Nadya Ochnerová, ktorá svoj osemfinálový boj vzdala po chybe už v úvodných bránkach. "Keď chcete zdolať Ledeckú, musíte vydať zo seba viac ako sto percent. Snažila som sa jazdiť na riziko, ale nevyšlo mi to,"České médiá pripomínajú. že dvojnásobná majsterka sveta Ledecká odjazdila v posledných dvoch rokoch na snowbordovej doske len troje veľké preteky, napriek tomu nikto nepochyboval, že bude útočiť na obhajobu zlata z Pjongčangu 2018."Ona má na trón pre vládkyňu jednej dosky najväčší nárok. Jej čínska misia sa však zďaleka nekončí, iba sa presunie na lyže. V piatok vyrazí za obhajobou titulu v super G a za týždeň si vyskúša aj olympijský zjazd," napísal portál iDnes.cz.