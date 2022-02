Mayer obhájil triumf v super G a zapísal sa do histórie, ako prvý zjazdár má zlato aj z tretích ZOH (video+foto)

Tesné preteky

Ďalšiu medailu má zo zjazdu

Favoritovi pretekov sa až tak nedarilo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.2.2022 - Na úvod štvrtého súťažného dňa na zimných olympijských hrách v Pekingu sa zrodil rakúsky zápis do histórie zjazdového lyžovania pod piatimi kruhmi.Matthias Mayer obhájil titul v super G z Pjongčangu 2018 a keďže na ZOH 2014 v Soči bol víťazom v zjazde, stal sa prvým zjazdárom so ziskom zlatej medaily na troch za sebou idúcich olympijských sviatkoch.Na 2267 m dlhej zjazdovke The Rock bol Mayer v cieli iba o štyri stotinky sekundy rýchlejší ako Američan Ryan Cochran-Siegle, bronz bral líder Svetového pohára v super G Nór Aleksander Aamodt Kilde s odstupom 42 stotín."Boli to veľmi tesné preteky. Počas jazdy Cochrana-Siegleho som bol veľmi nervózny, lebo si počínal veľmi dobre. Bol výborný, ale nakoniec mi to tesne vyšlo," skonštatoval Matthias Mayer.Tridsaťjedenročný rodák z Carinthie vo Východných Alpách má z Pekingu v kapse aj bronz zo zjazdu, čím sa stal najúspešnejším rakúskym zjazdárskym olympionikom histórie. S bilanciou 3-0-1 predstihol legendárneho Toniho Sailera, ktorý v roku 1956 v Cortine d'Ampezzo bol trikrát zlatý.Celkovo spomedzi zjazdových lyžiarov majú zo ZOH lepšiu medailovú bilanciu ako Mayer iba niekdajší nórsky univerzál Kjetil Andre Aamodt (4-2-2) a taliansky fenomén Alberto Tomba (3-2-0). Čo sa týka najúspešnejších Rakúšanov v rámci všetkých zimných športov na ZOH, lepší ako Mayer sú len severský kombinátor Felix Gottwald (3-1-3) a skokan na lyžiach Thomas Morgenstern (3-1-0)."Nakopla ma bronzová medaila zo zjazdu a do super G som šiel s otvorenou mysľou a tiež kondične som bol na tom dobre. Priznávam, že som riskoval viac ako v pretekoch Svetového pohára. Ale na olympiáde to tak má byť, tam nie je možnosť na opravu v iných pretekoch. Pomohli mi aj dobre pripravené lyže, všetko do seba zapasovalo a teším sa z víťazstva. Gratulujem aj konkurentom, ktorí tiež podali výborné výkony," komentoval Mayer pre ORF.Američan Cochran-Siegle mal pred štartom super G na konte len jedno víťazstvo v pretekoch Svetového pohára, ale zároveň veľkú motiváciu. Jeho mama Barbara Ann Cochranová sa presne pred 50 rokmi na ZOH 1972 v Sappore stala olympijskou šampiónkou v slalome.Jej synovi napokon na zlato chýbali štyri stotinky. "Čo sa to deje, Vermont? Dúfam, že mi to vydrží," reagoval Cochran-Siegle krátko po prejazde cieľom.Bronzový Kilde prišiel do horského strediska Jen-čching ako jeden z najväčších favoritov na zisk zlatej medaily v zjazde a super G, keďže v oboch rýchlostných disciplínach je lídrom v aktuálnom ročníku Svetového pohára. V zjazde skončil piaty a v super G aspoň bronzový."Samozrejme, myslel som si, že vyhrám. Keď prídete do cieľa o sekundu pred súpermi, máte tie najlepšie pocity. Potom však prišli na rad dvaja súperi, ktorí boli oveľa lepší. Oni dnes jazdili ako šampióni a nedali nám ostatným šancu. Tretie miesto je teda pre mňa ako víťazstvo," uznal Kilde.