Česko má naplánovaných 132 vojenských cvičení v krajinách NATO

Praha 10. novembra (TASR) - České ministerstvo obrany naplánovalo na budúci rok pre českých vojakov 132 cvičení so spojencami z NATO mimo územia ČR, informoval v nedeľu server Novinky.cz. Vojaci armád členských krajín Severoatlantickej aliancie prídu na cvičenie do Českej republiky 60-krát.Minister obrany Lubomír Metnar má podľa iDnes.cz plán cvičení predložiť na schválenie českej vláde.Vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe môže Sily rýchlej reakcie NATO (NRF) povolať na cvičenie na území členských krajín Aliancie kedykoľvek podľa svojho uváženia. Podľa ministerstva obrany sa preto ešte nedá určiť, kedy a v ktorom štáte sa cvičenia NRF uskutočnia a ktoré krajiny sa na nich zúčastnia.Predsedníčka výboru pre obranu Jana Černochová nepredpokladá, že by opozícia v Poslaneckej snemovni návrh brzdila.povedala. Ďalším efektom je ukázať spoločnú silu Aliancie. To podľa jej slov robia aj iné krajiny mimo NATO.Niektoré cvičenia podľa nej prebiehajú v oblastiach ako Pobaltie, kde je potrebný. Na 15-dňové cvičenie do Litvy pôjde prápor so 400 vojakmi a 118 kusmi vojenskej techniky i 130 príslušníkov protilietadlového leteckého pluku.Českí vojaci sa zúčastnia na cvičeniach v 26 krajinách.