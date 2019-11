V okrese Gelnica a Svidník hrozí povodeň z trvalého dažďa

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. novembra (TASR) - V okrese Gelnica a Svidník hrozí povodeň z intenzívneho dažďa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal hydrologickú výstrahu prvého stupňa.Výstraha pre okres Svidník platí do 23.00 h. Pre okres Gelnica platí do pondelka (11. 11.) do 9.00 h.uvádzajú meteorológovia.