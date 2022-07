Česko nám pomôže s ochranou slovenského neba, kým nám Američania nedodajú nové stíhačky F-16

Ochrana slovenského neba

Dobré "susedské" vzťahy

3.7.2022 (Webnoviny.sk) - Česká vláda vyhovie žiadosti Slovenska o dočasnú pomoc pri ochrane slovenského vzdušného priestoru, kým Slovensko dostane americké stíhačky F-16 nahradzujúce ruské stroje MIG-29.V programe Otázky Václava Moravce v Českej televízii to v nedeľu povedal český premiér Petr Fiala . Hosťom programu vysielanom z Karlových Varov bol aj predseda slovenskej vlády Eduard Heger . O pomoc pri ochrane vzdušného priestoru Česko v polovici júna požiadal slovenský minister obrany Jaroslav Naď „Nepochybne vyhovieme. Myslím si, že to je krásny príklad nielen obrannej spolupráce ale aj vzájomnej dôvery," povedal český premiér. „Vôbec nevidím nijaký problém, to určite schválime a určite Slovensku vyhovieme," konštatoval Fiala.Dodal, že Česko je na to pripravené technicky aj kapacitne. České stíhačky by mali slovenský vzdušný priestor chrániť od 1. septembra.„Môžem povedať, že to je skvelá správa, ktorú môžem z Karlových Varov priniesť na Slovensko," vyjadril sa slovenský premiér.„Som veľmi vďačný za to, že naše dve krajiny sú si nielen historicky veľmi dlho blízke, ale že ten vrúcny vzťah rastie a konkrétne skutky sú toho dôkazom," pokračoval Heger.Česká pomoc pri ochrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky by mala trvať viac ako rok. Stíhačky F-16 majú USA Slovensku začať dodávať v budúcom roku a v priebehu roku 2024 by už všetky objednané stroje mali byť na Slovensku. Štrnásť kusov stíhačiek F-16 objednala ešte predchádzajúca slovenská vláda.