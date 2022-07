Pellegrini si vie predstaviť vládnuť so Sme rodina, Krajniak má predstavivosť oveľa väčšiu

3.7.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý predseda vlády a šéf opozičnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini vníma koaličné hnutie Sme rodina ako subjekt, ktorý sa v aktuálnej vládnej koalícii „snaží" a vie si prestaviť, že by s nimi bol v budúcnosti vo vládnej koalícii. Povedal to v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS.„Ja nevidím problém, že by sme nedokázali s ich predstaviteľmi nachádzať nejaké styčné plochy, pokiaľ hovoríme o rozvoji Slovenska," uviedol Pellegrini.Pokiaľ ide o možnú koalíciu so stranou Hlas-SD, minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) si podľa vlastných slov dokáže predstaviť všeličo.Oceňuje však prístup opozičnej strany, ktorá podľa neho nezapadá do egoisticko alebo egocentricko nastavenej politiky. „Preto by som ho nevylučoval," dodal Krajniak.