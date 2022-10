Česko nasadilo na hranici so Slovenskom vojakov, pomáhajú colníkom pri kontrolách

9.10.2022 (Webnoviny.sk) - Česká armáda v nedeľu nasadila 80 vojakov, aby spoločne s tamojšou colnou správou pomohli polícii pri ochrane vnútorných hraníc v Juhomoravskom, Zlínskom a Moravskosliezskom kraji. Referuje o tom oficiálny web českého ministerstva obrany.Celkovo bude pripravených 320 vojakov ozbrojených síl, ktorí budú pracovať v štyroch zmenách po 80 vojakov. „Sú to vojaci z jednotiek pozemných síl, ktorých doplnia príslušníci aktívnej zálohy. Vojaci budú plniť úlohy na spoločných hliadkach. Ich nasadenie sa predpokladá do 28. októbra,“ uviedol rezort obrany.Tomuto rozhodnutiu predchádzal krok českej vlády, ktorá minulý týždeň pre prudký nárast nelegálnej migrácie a zvýšenú aktivitu organizovaných skupín prevádzačov zaviedla hraničné kontroly. V stredu česká vláda rozhodla, že kontroly na hraniciach so Slovenskom predĺži o 20 dní. Budú tak trvať do spomenutého 28. októbra.Od zavedenia kontrol podľa českej polície skontrolovali viac ako 226-tisíc ľudí, našli viac ako 1700 migrantov a zatkli takmer 50 prevádzačov.