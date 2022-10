So sexuálnym zneužívaním sa stretla viac ako polovica slovenskej populácie a viac ako dve tretiny žien

Informovala o tom v tlačovej správe manažérka komunikácie tohto projektu Viera Böttcher. Informuje, že prieskum je prvým reprezentatívnym zisťovaním na Slovensku po desiatich rokoch.

„V spolupráci s agentúrou 2muse sme zistili, že s rôznymi formami sexuálneho obťažovania sa stretla viac ako polovica slovenskej populácie, a to 54 percent žien i mužov. Najviac ohrozené sexuálnym obťažovaním sú ženy, najmä v mladom veku do 34 rokov," informuje Böttcher a dodala, že u mužov je ohrozenou skupinou mladší produktívny vek.

9.10.2022 (Webnoviny.sk) -Cieľovou skupinou prieskumu bola všeobecná reprezentatívna vzorka slovenskej populácie vo veku 15 až 65 rokov a žije viac ako 5 rokov na našom území. Dotazník bol realizovaný na vzorke 1010 respondentov.Pomocou prieskumu sa zisťovali formy sexuálneho obťažovania, a to verbálne (nadávky, vtipy), virtuálne (zasielanie neželaných sexuálnych obrázkov), neverbálne (obkukovanie, poškuľovanie), fyzické (dotyky, neželané bozkávanie) a sexuálny nátlak (vyhrážanie človeku, ak sa sexuálne nepodvolí, bude to mať následky).„Fyzického neželaného sexuálneho správania, ako aj sexuálneho nátlaku sa podľa respondentov dopúšťajú blízki ľudia, ako aj cudzí ľudia, pričom všetky typy sexuálneho obťažovania zažilo až šesť percent populácie," uviedla Böttcher.Výsledky dokazujú, že v porovnaní s posledným prieskumom došlo k výraznému nárastu vnímania sexuálneho obťažovania žien v priemere až o 10 percent.Prieskum taktiež ukázal, že len štvrtina obetí sexuálneho zneužívania sa so svojou skúsenosťou niekomu zdôverila, najčastejšie to bola blízka osoba.Analytik a výskumník Andrej Kuruc dodáva, že „na odborníkov sa obrátili len v pomerne nízkej miere. Hlavnými faktormi nenahlasovania násilia bola nedôvera a pocit hanby. Stigma, ktorá je so sexuálnym obťažovaním spojená, ako aj netrestanie a zľahčovanie obťažovania v spoločnosti sú zásadnými prekážkami pre predchádzanie a riešenie problémov spojených s následkami sexuálneho obťažovania."V prieskume až 94 percent respondentov a respondentiek uviedlo, že by mala existovať zákonná možnosť postihovať sexuálne obťažovanie na verejnosti aj vzhľadom na veľký počet incidentov.„Osem ľudí z desiatich uvádzalo vyššiu mieru povedomia ohľadom legislatívy pri obťažovaní na verejnosti, ako aj o spôsoboch, ako postupovať pri sexuálnom obťažovaní. A hoci vedia, ako sa sťažovať a majú k dispozícii isté prostriedky, ako sexuálne obťažovanie riešiť, nevyužívajú ich," tvrdí analytička Jana Jablonická Zezulová Domnieva sa, že sa tak deje najmä kvôli komplikovanému systému obrany pred sexuálnym obťažovaním a dlho trvá, kým sa vinník potrestá.Viera Böttcher taktiež uvádza, že často podceňované a neviditeľné sú formy sexuálneho obťažovania ako rodovo motivované obťažovanie i neželaná sexuálna pozornosť.„Antidiskriminačný zákon síce rieši sexuálne obťažovanie v pracovnej oblasti, v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, sociálnych služieb a pri poskytovaní tovarov a služieb, ale jeho vymožiteľnosť je náročná. Aj preto z prieskumu vyplynulo, že akty sexuálneho obťažovania riešia ľudia svojpomocne," informuje Böttcher.Prieskum ďalej ukázal, že veľmi rozšírené je sexuálne obťažovanie na verejnosti zo strany cudzích ľudí, najmä mužov. „Túto oblasť nemáme v antidiskriminačnej legislatíve ošetrenú a je ťažké sa voči takémuto správaniu brániť," uzavrela Böttcher.Naposledy sa skúsenosti so sexuálnym obťažovaním zisťovali pred desiatimi rokmi v prieskume Agentúry EÚ pre základné práva, ktorý sa zameriaval na násilie na ženách. Zistili, že až 49 percent slovenských žien malo skúsenosť so sexuálnym obťažovaním.