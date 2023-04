Česko nezakáže obilie z Ukrajiny, podľa ministra to nič nevyrieši

Jednostranné zákazy dovozu ukrajinského obilia, ktoré zaviedlo Poľsko, Maďarsko a najnovšie aj Slovensko, sú podľa stanoviska Českej republiky v rozpore s podmienkami jednotného trhu EÚ aj Svetovej obchodnej organizácie. Česko s ich zavedením nepočíta, situáciu chce riešiť na úrovni celej EÚ. V pondelok tento postoj Česka ozrejmilo tamojšie ministerstvo poľnohospodárstva.





Šéf rezortu Zdeněk Nekula o dovoze poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny počas víkendu rokoval s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Januszom Wojciechowským. "Jednoznačne mi potvrdil, že podobné jednostranné opatrenia sú neprijateľné," uviedol Nekula. S komisárom chce budúci týždeň hovoriť o spoločnom postupe celej EÚ.Česko podľa rezortu poľnohospodárstva zákaz dovozu obilia a ďalších poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny zatiaľ neplánuje. V súvislosti s ochranou zdravia spotrebiteľov však zintenzívnilo kontroly dovozu. Testy zatiaľ neodhalili žiadnu závadnú vzorku."Je dôležité, aby Európska komisia aj jednotlivé krajiny starostlivo monitorovali dôsledky dovozu z Ukrajiny do EÚ vrátane vplyvu na trh Únie a domácich producentov. Jednostranné zákazy jednotlivých krajín ale nič nevyriešia," vyhlásil český minister.Podľa neho je potrebné nájsť zhodu na pravidlách tranzitu ukrajinských komodít a zabezpečiť, aby smerovali do krajín mimo EÚ, ktoré sú od tejto produkcie závislé. "Musí vzniknúť politická dohoda medzi EÚ a Ukrajinou, ktorá jasne nastaví pravidlá tranzitu tak, aby každá zásielka kompletne dorazila do krajiny mimo EÚ," spresnil Nekula.Dovoz poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny cez víkend zakázalo Poľsko a Maďarsko. V pondelok o dočasnom pozastavení dovozu obilia a ďalších vybraných produktov z Ukrajiny informovala aj slovenská vláda.