Reformu verejnej správy treba podľa Drobu dokončiť, nie pokaziť a vláda by už nemala vôbec konať

Kompetencie a financovanie samospráv

Prekreslenie hraníc okresov

Systém prerozdeľovania daní





Avizoval tiež, že BSK predstaví vlastný návrh reformy verejnej správy a na pôde združenia samosprávnych krajov SK8 bude iniciovať mimoriadne rokovanie o tejto téme.





17.4.2023 (SITA.sk) - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba upozorňuje, že reformu verejnej správy treba dokončiť, nie pokaziť. Reaguje tak na plány ministerstva vnútra, ktoré pripravuje nové usporiadanie regiónov. Ako uvádza hovorkyňa BSK Lucia Forman, aktuálny pracovný návrh podľa Drobu betónuje súčasný nevyhovujúci stav.„Prezentovaný návrh vôbec nepovažujem za reformu. To, čo samosprávy na Slovensku potrebujú, je dokončenie decentralizácie verejnej správy a nové usporiadanie kompetencií žúp, obcí aj štátnej správy," poznamenal Droba.Podľa bratislavského župana je potrebné najprv vyriešiť kompetencie a financovanie samospráv, až potom kresliť nové usporiadanie okresov a krajov.„Vláda k tejto téma pristupuje úplne opačne. Čo je ešte horšie, rezort vnútra chystá zásadnú reformu fungovania samospráv, do ktorej samosprávy vôbec nie sú zapojené," zdôraznil Droba s tým, že je neprijateľné, aby sa o takej dôležitej veci, akou je zmena fungovania samosprávy, dozvedali cez médiá prostredníctvom uniknutých materiálov.BSK bude trvať na tom, aby boli všetky územné samosprávy plnohodnotne zapojené do procesu reformy, ktorá je veľmi potrebná. Župa tiež upozorňuje na fakt, že vláda je v demisii a ministri sú len dočasne poverení.„O takýchto zásadných zmenách v systéme fungovania samospráv by už takáto vláda nemala ani uvažovať, nieto konať," myslí si Droba.Prekreslenie hraníc okresov a krajov bez usporiadania kompetencií podľa predsedu BSK nijako nepomôže obyvateľom regiónov.„Takáto pseudoreforma nijako nezvýši kapacity v školách, v škôlkach ani v zariadeniach sociálnych služieb. Reforma verejnej správy bez dostatočného financovania neprinesie ani kvalitnejšie cesty, ani komfortnejšiu verejnú dopravu či nové telocvične, alebo jedálne," upozorňuje župan.Podľa Drobu je v prvom rade potrebné zmeniť súčasný neefektívny a byrokraticky komplikovaný systém riadenia z trojstupňového na dvojstupňový.„V praxi to znamená preniesť kompetencie okresných úradov na samosprávy a priradiť im adekvátne financie. Určite tiež chceme otvoriť tému systému a kritérií financovania samospráv vrátane vytvorenia spravodlivejšieho systému prerozdeľovania daní," dodal Droba.