Česko plánuje ďalšie uvoľňovanie opatrení, povolia akcie do 300 ľudí aj detské letné tábory

15.5.2020 (Webnoviny.sk) - Česká vláda plánuje ďalšie uvoľňovanie opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Minister zdravotníctva Adam Vojtěch v piatok oznámil, že krajina od 25. mája povolí športové, kultúrne a ďalšie verejné podujatia do 300 ľudí. V súčasnosti pritom platí obmedzenie na 100 účastníkov.Podľa ministra to dovoľuje epidemiologická situácie v krajine. Ak bude pritom pozitívny vývoj pokračovať, od 8. júna by mohli povoliť podujatia do 500 ľudí a od 22. júna až pre tisícku.Dvadsiateho piateho mája by sa mali znovu otvoriť aj hotely a kempy, verejné plavárne a aquaparky. V rovnaký deň by mohli vo vnútorných priestoroch znovu privítať zákazníkov aj bary, reštaurácie a kaviarne. Za prísnych podmienok v Česku povolia aj letné detské tábory.Česká republika dosiaľ potvrdila 8 352 prípadov nákazy novým koronavírusom a 293 úmrtí.