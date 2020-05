Hacker zaútočil na online bohoslužbu, veriacim púšťal pornografické videá

Hackera vypátrali a nahlásili

Zoom čelí kritike

15.5.2020 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia cirkevného spoločenstva Saint Paulus Lutheran Church v kalifornskom San Franciscu zažalovali spoločnosť Zoom. Členovia cirkvi, väčšinou seniori, sa zúčastnili na online výklade Biblie, pričom na videospojenie využili práve Zoom, keď do ich skupiny prenikol heker a pustil im pornografické videá."Boli to nechutné videá zobrazujúce sexuálny styk medzi dospelými osobami a tiež sexuálny styk s deťmi, ktorým navyše aj fyzicky ubližovali," uviedli v žalobe.Keď sa členovia skupiny odhlásili a znova prihlásili, heker ich opäť napadol. Cirkev žiada od firmy bližšie nešpecifikované odškodné z dôvodu nedbanlivosti, porušenia zmluvy, bezdôvodného obohacovania sa a nečestných obchodných praktík.Hovorca firmy odsúdil útok. "Myslíme na obete útoku. V ten deň, ako sme sa dozvedeli o incidente, sme identifikovali páchateľa, zablokovali sme mu prístup na platformu a nahlásili sme ho kompetentným úradom," uviedol.Dodal, že nedávno zaviedli nové bezpečnostné opatrenia a upozornil, že používatelia často zdieľajú údaje, ako napríklad heslá, o videostretnutiach, čo sa zrejme stalo aj v prípade tejto skupiny veriacich.Zástupcovia cirkvi vyhlásili, že za útokom stojí človek, ktorého "úrady už dobre poznajú".Zoom už čelí viacerým sťažnostiam, keď neznáme osoby prenikli do cudzích videohovorov, pričom zverejnili aj homofóbne či rasistické príspevky. Táto praktika už dostala aj svoj názov - označujú ju ako Zoombombing.