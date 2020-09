Česko plánuje od Izraela kúpiť systém protivzdušnej obrany, má nahradiť zastaralý sovietsky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.9.2020 (Webnoviny.sk) - Česká republika plánuje od izraelskej vlády kúpiť nový systém protivzdušnej obrany. Ministerstvo obrany v piatok informovalo, že chcú kúpiť systém SPYDER, ktorý by mal nahradiť zastaraný sovietsky protilietadlový systém 2K12 KUB.Podľa ministra obrany Lubomíra Metnara je izraelský systém kľúčový pre modernizáciu českých ozbrojených síl.Systém SPYDER, ktorý vyrába izraelská štátna firma Rafael Advanced Defense Systems, je schopný poskytnúť ochranu pred lietadlami, vrtuľníkmi, bombardérmi, riadenými strelami a inými zbraňami.V Česku by mal brániť vojenské a civilné centrá, ako sú priemyselné centrá, jadrové elektrárne, letiská a ďalšie dôležité zariadenia.Česká armáda analyzovala deväť systémov od siedmich výrobcov. Rezort obrany očakáva, že zmluvu v hodnote zhruba 10 miliárd českých korún podpíšu začiatkom roka 2021. Dodanie systému by malo nasledovať o dva roky neskôr.