Obmedzenie pohybu v Madride sa rozšíri na ďalšie štvrte, ľudia nesúhlasia a protestujú

Najvyššia miera v Európe

Odporúčajú prísnejšie opatrenia

25.9.2020 (Webnoviny.sk) - Zdravotnícke úrady v Madride rozširujú platnosť obmedzení pohybu na ďalších osem štvrtí španielskeho hlavného mesta napriek odporúčaniam vlády, že čiastočné obmedzenia by sa mali uplatniť v celom meste.Viac ako 850-tisíc obyvateľov 37 oblastí Madridu už má tento týždeň zakázané odísť zo svojich štvrtí, ak na to nemajú opodstatnený dôvod.Rozhodnutie regionálnej vlády zvýšiť na 45 počet štvrtí, ktorých sa obmedzenia týkajú, sa dotkne ďalších 160-tisíc ľudí.Madridská regionálna vláda v piatok uviedla, že oblasti s obmedzeným pohybom sú tie, v ktorých bolo za posledné dva týždne na koronavírus pozitívne testovaných viac ako tisíc zo 100-tisíc obyvateľov.Ide o najvyššiu mieru výskytu koronavírusu v Európe.Španielsky minister zdravotníctva Salvador Illa uviedol, že ústredná vláda odporúča prísnejšie opatrenia, vrátane čiastočného obmedzenia pohybu v celom meste, ktoré by sa týkalo všetkých 3,3 milióna obyvateľov Madridu.Ľudia žijúci v madridských štvrtiach s obmedzeným pohybom protestujú proti týmto reštrikciám.Tvrdia, že sú terčom opatrení preto, že sú chudobní a musia do práce dochádzať verejnou dopravou a žiť v husto obývaných oblastiach.