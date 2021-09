Česko poskytne Litve viac než pol milióna eur na výstavbu plota pozdĺž hranice s Bieloruskom

Litve

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Česká republika prisľúbila530-tisíc eur na posilnenie jej hranice s Bieloruskom, odkiaľ sa do pobaltskej krajiny snažia dostať tisícky migrantov.Dokument o spolupráci s cieľom urýchliť výstavbu plota pozdĺž hranice s Bieloruskom podpísali v utorok litovská ministerka vnútra Agne Bilotaite a český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek , Poľsko a Lotyšsko, tri krajiny Európskej únie (EÚ) , ktoré hraničia s Bieloruskom, obviňujú bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že do ich krajín nelegálne tlačí migrantov z Iraku, Afganistanu, Sýrie a iných krajín.Nazývajú to aktom „hybridnej vojny“ proti ich krajinám a tvrdia, že je odplatou za sankcie EÚ.už skôr požiadala o pomoc ostatné členské štáty EÚ, ako aj európsku agentúru pre ochranu hraníc bloku Frontex . V auguste Európska komisia (EK) prisľúbila12 miliónov eur.Krajina s menej ako troma miliónmi obyvateľov nemá na svojej takmer 679 kilometrov dlhej hranici s Bieloruskom žiadne fyzické zábrany.Tento rok prekročilo hranicu z Bieloruska doviac ako 4 100 migrantov, väčšinou z Iraku. Tisíce ďalších otočili na hranici po tom, čo sarozhodla aktívne brániť novým vstupom.