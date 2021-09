Do anglického Doveru neprestávajú prúdiť cez Lamanšský prieliv migranti, v prístave vraj vládne chaos

Dover

Francúzi majú problém

Počty odmietli potvrdiť

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Do mestečkav juhovýchodnom Anglicku smerovali v utorok cez Lamanšský prieliv ďalší migranti na malých člnoch. Ako uviedol spravodajský portál BBC, deň predtým dosiahlo britské brehy približne 740 ľudí.Migranti zhromaždení vo francúzskom Calais sa v týchto dňoch usilujú využiť priaznivejšie poveternostné podmienky.Podľa reportéra BBC Jona Donnisona prišlo počas utorka do Británie zatiaľ 30 až 40 ľudí, ktorých vo vodách prielivu vyzdvihla loď pohraničnej stráže.Britský premiér Boris Johnson v Dolnej snemovni parlamentu povedal, že Francúzi „čelia vážnemu problému“.„Do tejto krajiny chce prísť veľký počet ľudí a my robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme Francúzov povzbudili k vykonaniu potrebných úkonov,“ vyhlásil 57-ročný politik.Ministerstvo vnútra zatiaľ odmietlo potvrdiť, koľko ľudí sa v priebehu pondelka dostalo cez Lamanšský prieliv do Británie.Podľa nemenovanej osoby pracujúcej v doverskom prístave však na mieste vzhľadom na množstvo prichádzajúcich ľudí vládne „neorganizovaný chaos“.V tomto roku zatiaľ preplávalo úzky prieliv medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom takmer 13-tisíc migrantov na viac ako 500 člnoch. V predchádzajúcom roku ich do Británie prišlo niečo viac ako 8400.