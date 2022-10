Česko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalšie týždne

27.10.2022 (Webnoviny.sk) - Česká vláda vo štvrtok schválila predĺženie kontrol na hraniciach so Slovenskom. Ako informuje v tlačovej správe hovorkyňa českého ministerstva vnútra Klára Dlubalová, vláda predĺžila, ktoré zaviedla pre prudký nárast nelegálnej migrácie, zvýšenú cezhraničnú aktivitu organizovaných skupín prevádzačov a zhoršenie migračnej a bezpečnostnej situácie na vonkajších hraniciach EÚ.Kontroly na vnútorných hraniciach so Slovenskom tak budú prebiehať. Minimálne 15 dní budú policajtom naďalej pomáhať s ochranou hraníc aj vojaci v činnej službe a príslušníci Colnej správy ČR, a to v počte 80, respektíve 60 osôb.„Voľný pohyb osôb v rámci schengenu je výdobytok mojej generácie, o ktorý nechceme prísť. Predĺženie je čiastkové a krátkodobé riešenie, ktoré je ale v tejto chvíli nevyhnutné na ochranu bezpečnosti v Českej republike. Túto dobu využijeme na rokovanie ako so slovenskou stranou, tak aj na úrovni EÚ,“ uviedol český minister vnútra Vít Rakúšan s tým, že sa problematikou nelegálnej migrácie bude zaoberať aj pri svojej ceste na západný Balkán.