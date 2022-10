Mohol vyhrať 300 000 €…

27.10.2022 (Webnoviny.sk) -Postupne sa jednotlivé súboje na jeho tikete sfarbovali dozelena. Až sa odohrala polovica z celkového počtu a klient, keďže zrejme už nechcel veľmi riskovať, využil možnosť predaja tiketu a to v hodnote viac než 4 000 €. Vtedy však netušil, že ako môže svoje rozhodnutie ľutovať.Každým dňom sa totiž počet dozelena zafarbených duelov zvyšoval. Až mu zostávali posledné štyri stretnutia zo stredajšieho programu futbalovej Ligy majstrov. Stávková spoločnosť Niké, v ktorej si tiket podal, sa rozhodla, že ak mu aj tie vyjdú, odmení ho aspoň cenou útechy a to tým, že mu na jeho konto pripíše rovnakú sumu, akou tiket odpredal. To znamená 4021 € v nikoch.Napokon aj zostávajúce štyri zápasy sa skončili rezultátom, ktorý predvídal. Kto vie aká je jeho reakcia. Mohol sa tešiť zo životnej výhry. No na druhej strane, čo by sa stalo, ak by zostal v hre a nevyšiel by mu už ani jeden. Takto pri vklade necelých 200 € vyhral "aspoň" 4-tisíc, plus dostal cenu útechy.Informačný servis