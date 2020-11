Česko predĺžilo núdzový stav, chce dosiahnuť rozhodujúci obrat v boji s koronavírusom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.11.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanecká snemovňa českého parlamentu vo štvrtok schválila predĺženie núdzového stavu v krajine. V dôsledku súčasnej epidemiologickej situácie s novým koronavírusom tak bude platiť do soboty 12. decembra.Vláda pôvodne žiadala o pokračovanie núdzového stavu, ktorý platí od 5. októbra, až do 20. decembra. Kabinet premiéra Andreja Babiša nemal dostatočnú podporu, no pravdepodobne príde s týmto plánom znova."Vláda žiada o predĺženie núdzového stavu, pretože chce dosiahnuť rozhodujúci obrat v boji s pandémiou," obhajoval Babiš vládny návrh. V parlamente vo štvrtok prešiel aj návrh, aby vláda do 23. decembra umožnila utvorenie malých obchodov za predpokladu, že dodržia hygienické podmienky.