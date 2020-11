Európska únia plánuje rozšíriť sankcie proti Bielorusku, reaguje na brutalitu bieloruských orgánov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.11.2020 (Webnoviny.sk) - Európska únia plánuje pristúpiť k ďalším sankciám proti Bielorusku. Tie budú zamerané na tamojšie podniky. Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell po štvrtkovom stretnutí ministrov zahraničných vecí "európskej dvadsaťsedmičky" uviedol, že členské štáty EÚ sa v zásade dohodli na ďalších opatreniach v reakcii na "brutalitu bieloruských orgánov".EÚ už pred niekoľkými týždňami uvalila na Lukašenka a viac ako 50 predstaviteľov bieloruského režimu sankcie v podobe zákazu vstupu do EÚ a zmrazenia ich majetku. Keďže represie Lukašenkovej vlády nepoľavili, Borrell poznamenal, že nové sankcie sa zamerajú nielen na jednotlivcov, ale aj na "inštitúcie, podnikateľov a firmy". Bližšie ich nešpecifikoval, no podotkol, že môžu mať vplyv na "vývoj normálnej ekonomickej činnosti".Protesty sa v Bielorusku konajú od prezidentských volieb z 9. augusta, v ktorých podľa oficiálnych výsledkov vyhral Lukašenko s 80 % hlasov. Opozícia a niektorí volební pracovníci však tvrdia, že boli zmanipulované, a spoločne s tisíckami demonštrantov požadujú rezignáciu prezidenta. Lukašenko, ktorý odmieta rokovať s opozíciou, však naďalej trvá na tom, že sa funkcie nevzdá.Od augustových volieb bieloruské úrady zatkli viac ako 17-tisíc ľudí. Tamojšia ľudskoprávna organizácia Viasna informovala, že bieloruské orgány zaznamenali viac ako 900 trestných činov v súvislosti so správaním demonštrantov.