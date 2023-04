Česko prijalo prelomový plán na boj so závislosťami, zahŕňa aj legalizáciu marihuany

Prvý raz sa zaoberajú problematikou závislostí

Prísne regulovaný trh s konope

Rôzna miera škodlivosti a regulácie



Akčný plán v boji so závislosťami

Český akčný plán v boji so závislosťami zdôrazňuje presadzovanie princípov vyváženej politiky tiež na medzinárodnej úrovni v nadväznosti na predsedníctvo Českej republiky v Rade EÚ v roku 2022. Cieľom je účinná a racionálna politika založená na vedeckých dôkazoch.



U nelegálnych drog cieli na témy dekriminalizácie a destigmatizácie ich užívateľov a dodržiavanie ľudských práv, v oblasti tabaku na podporu politiky harm reduction, teda znižovania škôd.



Ako zdôrazňuje česká vláda, akčný plán citlivo zvažuje rovnováhu medzi potrebnými regulačnými opatreniami a slobodou jednotlivca, princíp slobodného trhu a mieru škodlivosti jednotlivých produktov. K plneniu prioritných tém budú rozpracované konkrétne kroky, ktoré do konca júna tohto roka predložia na schválenie Rade vlády pre koordináciu politiky v oblasti závislostí.





6.4.2023 (SITA.sk) - Česká republika má nový akčný plán na boj so závislosťami. Plán okrem iného zahŕňa aj legalizáciu marihuany. Ako vyplýva z nového akčného plánu politiky v oblasti závislostí pre roky 2023 až 2025, ktorý v stredu schválila česká vláda, v oblasti fajčenia a ďalších návykových látok bude vláda nastavovať reguláciu a výšku daní podľa miery rizika."Akčný plán je postavený na prístupe harm reduction, teda minimalizácii škôd. Definuje cestu racionálnej regulácie a prevencie najväčších rizík. Neobsahuje nereálne politiky abstinencie v celej spoločnosti," uviedla vláda ČR."Akčný plán zavádza revíziu modelu regulácie trhu s návykovými látkami a hazardnými hrami podľa miery ich škodlivosti. Napĺňame ním programové vyhlásenie vlády, ktoré sa historicky prvý raz zaoberá problematikou závislostí," uviedol na tlačovej konferencii po rokovaní vlády premiér Petr Fiala. Akčný plán podľa neho vychádza z vyváženej politiky v oblasti závislostí a zodpovedá medzinárodným štandardom a skúsenostiam. Cieľom je predchádzať rizikám spojeným s nekontrolovateľným legálnym či, naopak, nelegálnym trhom a obmedziť dostupnosť návykových látok osobám mladším ako 18 rokov.Vláda podľa Fialu počíta aj so zavedením prísne regulovaného trhu s konope. Pravidlá trhu má vypracovať skupina expertov. Prioritou akčného plánu je zaistenie dostupnej siete služieb prevencie a liečby závislostí."Prevencia a liečba sú stále podceňovaný nástroj, aj keď vieme, že z dlhodobého hľadiska ušetria najviac finančných prostriedkov," uviedol národný koordinátor pre protidrogovú politiku Jindřich Vobořil.Akčný plán taktiež myslí na podporu výskumu a nových prístupov pri riešení závislostí. Plán má reagovať na súčasné poznatky a trendy a nastaviť reguláciu trhu s návykovými látkami a hazardnými hrami podľa miery ich škodlivosti."Máme už dostatok čísiel na to, aby sme vedeli regulovať efektívne. Mix systému prevencie, daňovej regulácie a cenotvorby a dostupnej siete včasnej pomoci neukončí problém so závislosťami. To možné nie je, a je to nerealistická a niekedy až škodlivá ideová ambícia. Dopady však dokážeme výrazne znížiť, a to tak sociálno-zdravotné ako aj tie ekonomické," dodal Vobořil. Rôzne návykové látky alebo hazardné hry majú podľa Vobořila rôznu mieru škodlivosti a je na mieste rozlišovať mieru regulácie.