Ľudia si želajú nové tváre v politike, tvrdí strana Modrí a vyzbierala už takmer 13-tisíc podpisov

6.4.2023 (SITA.sk) - Novovznikajúca politická strana Modrí – Európske Slovensko za štyri týždne v uliciach vyzbierala viac ako 12 800 podpisov. Ako ďalej na tlačovej besede informoval Mikuláš Dzurinda , strana vzniká pre to, aby prispela k pozitívnej zmene spoločenskej klímy a taktiež prispela k riešeniam, ktoré Slovákom prinesú osoh i spokojnosť.V uliciach a na námestiach sa prirodzeným lídrom podľa Dzurindu stal Peter Kysela. Ten si myslí, že vyzbieraný počet podpisov dokazuje dopyt po strane Modrí – Európske Slovensko.„Ľudia si želajú nové tváre v politike. Veľmi pozitívne reagovali na to, že majú možnosť sa s nami stretnúť a trochu nás poznať. Stretli sme učiteľov, ktorí sa sťažovali, že ich nikto nepočúva, študentov, ktorí cestovali do zahraničia, stretli sme lekárov, ktorí pracujú v Čechách či Rakúsku. Pýtali sme sa ich, prečo odišli a jasnou odpoveďou bola neporovnateľná úroveň zdravotníctva, služieb či vybavenie nemocníc," uviedol Kysela.Novovznikajúcu stranu v najbližších dňoch čaká príprava ustanovujúceho kongresu, ktorý sa pravdepodobne uskutoční v Košiciach.