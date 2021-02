Česko rozhoduje o prísnejších obmedzeniach, súčasné opatrenia proti koronavírusu nestačia

Finálny návrh chcú prerokovať s opozíciou

Zákaz cestovania do krajín s extrémnym výskytom mutácií

25.2.2021 (Webnoviny.sk) - Nové prísnejšie obmedzenia v Českej republike nebudú známe skôr ako v piatok. Vláda totiž o nich rozhodne až po tom, keď bude poznať výsledok hlasovania poslancov o núdzovom stave. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.„Pripravujú sa riadne odôvodnené opatrenia. My o nich nemôžeme hlasovať, kým nepoznáme právny rámec," vyjadrila sa podľa portálu Novinky.cz ministerka financií Alena Schillerová po návšteve u prezidenta Miloša Zemana.Česká vláda požiada Poslaneckú snemovňu českého parlamentu o predĺženie núdzového stavu do konca marca. Premiér Andrej Babiš sa v stredu vyjadril, že opatrenia podľa pandemického zákona, ktorý Senát poslal Snemovni na úpravu, v súčasnosti nestačia. Vo štvrtok bude preto kabinet pokračovať v rokovaní o ďalších obmedzeniach.„Vzhľadom k tomu, že akékoľvek sprísnenie protiepidemických opatrení je priamo viazané na predĺženie núdzového stavu, chceme finálny text navrhovaných opatrení prerokovať s opozíciou predtým, než bude Snemovňa v piatok hlasovať," informoval na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter minister vnútra Jan Hamáček.Na stredajšom zasadnutí sa vláda venovala kompletnému uzavretiu krajiny. Podľa informácií TV Nova by sa mali úplne zatvoriť všetky školy, služby, hotely a obchody, okrem predajní s potravinami a liekmi. Ľudia sa budú môcť pohybovať len v okruhu 20 kilometrov od domova s výnimkou ciest do práce a k lekárovi. Kabinet tiež zvažuje zákaz cestovania a povinné nosenie respirátorov FFP2 všade, vrátane práce a pohybu na ulici.Hoci sa na spomenutých opatreniach ministri zatiaľ nedohodli, schválili zákaz cestovania do krajín s extrémnym výskytom mutácií koronavírusu. Od 26. februára do 11. apríla majú Česi až na neodkladné výnimky zákaz cestovať do Botswany, Brazílie, Eswatini, Juhoafrickej republiky, Kene, Lesotha, Malawi, Mozambiku, Zambie, Zimbabwe a Tanzánie, a to vrátane ostrovov Zanzibar a Pemba.Ministerstvo zdravotníctva dnes v krajine potvrdilo jeden prípad nákazlivejšej juhoafrickej mutácie koronavírusu. V minulých dňoch sa pritom objavili informácie o jej možnom zavlečení zo Zanzibaru.