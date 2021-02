Vytvorenie samostatného správneho súdnictva je dobrý a dôležitý krok, myslia si odborníci

Súdnu mapu je potrebné vysvetliť

Veľmi zmysluplný plán

Rozdelenie do 30 obvodov prvostupňových súdov

25.2.2021 (Webnoviny.sk) - Odborníci a ľudia z praxe vnímajú vytvorenie samostatného správneho súdnictva ako dobrý a dôležitý krok. Zhodli sa na tom v rámci troch okrúhlych stolov, ktoré zorganizovalo Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) v uplynulom týždni. O ich záveroch informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia MS SR.Priblížil, že do diskusie o novej súdnej mape sa okrem sudcov, advokátov a odborníkov zapojili aj zástupcovia Súdnej rady SR, Najvyššieho súdu SR či predstavitelia samosprávy. K téme správneho súdnictva ministerstvo prizvalo aj sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, krajských súdov a prvého predsedu českého Najvyššieho správneho súdu.Šéfka rezortu Mária Kolíková (Za ľudí) v samostatnom paneli potvrdila, že vníma zhodu v potrebe reformy slovenskej justície a vzniku samostatného správneho súdnictva. Ako dodala, všimla si aj to, že ide o diskusiu, v ktorej sú aj emócie. To je však podľa nej prirodzené.„Javí sa mi, že nie je dôležité len predstaviť dobrú súdnu mapu a dobre ju implementovať, ale aj dobre zvládnuť proces, diskusiu a vysvetliť justícii, odbornej verejnosti, samosprávam a celkovo širokej verejnosti, čo súdna mapa prinesie, prečo ju navrhujem, ako ju navrhujem a naozaj urobiť maximum pre to, aby došlo k pochopeniu, prečo sa to tak robí,“ povedala.V rámci prvého okrúhleho stola odborníci debatovali aj o možnosti zaviesť zmenu najprv pri prvostupňových súdoch a až následne pri odvolacích. Témou druhého stretnutia bol vznik samostatného správneho súdnictva na Slovensku. Zúčastnení podľa Bublu vyjadrili podporu tomuto kroku a ocenili vznik Najvyššieho správneho súdu SR aj myšlienku troch prvostupňových správnych súdov. Diskutujúci sa v tejto súvislosti zamýšľali o tom, či je správne tieto súdy umiestniť do Nitry, Žiliny a Košíc. Ich kritika smerovala aj k výberu sudcov na Najvyšší správny súd.„Zatiaľ čo sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu sa prihovárali za preloženie na novovznikajúci súd, za výberové konanie sa prihovoril prvý predseda českého najvyššieho správneho súdu Josef Baxa aj vzhľadom na nízku dôveryhodnosť justície na Slovensku,“ priblížil Bubla.„Máte veľmi zmysluplný plán, podľa mňa ten návrh môže fungovať. Na druhej strane, ide aj o politické rozhodnutie a treba o tom hovoriť. Je debata, ktorú zvládnete číslami, expertízami, môžete počítať kilometre a sudcov, ale takáto diskusia musí mať aj logický koniec a potom nastupuje rozhodnutie, ktoré v demokratickej krajine bude politické,“ povedal na jednom zo stretnutí Georg Stawa, ktorý pracoval na mapovaní slovenského súdnictva v rámci projektu v roku 2017. Stawa je jedným z expertov Komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ). Práve z odporúčaní uvedenej komisie vzišlo aj zavedenie novej súdnej mapy.Podľa návrhu MS SR sa má Slovensko rozdeliť do 30 obvodov prvostupňových súdov, vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach, a do troch obvodov odvolacích súdov. Sídla všeobecných odvolacích súdov by sa mali zriadiť v sídlach doterajších krajských súdov, v Prešove pre východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre stredoslovenský a v Trnave pre západoslovenský obvod.Správne súdy by mali byť oddelené od všeobecného súdnictva a nachádzali by sa v troch obvodoch. Navrhovanými sídlami prvostupňových správnych súdov sú Nitra, Žilina a Košice. V Bratislave bude sídliť Najvyšší správny súd SR s jedným obvodom pre celé Slovensko.