Česko sa pripravuje na víchricu Dudley, vietor môže dosiahnuť rýchlosť sto kilometrov za hodinu

Zastavili lanovku na Sněžku

Výstraha pre celú krajinu

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Českí meteorológovia predpovedajú, že vo štvrtok do krajiny príde víchrica Dudley a nárazový vietor na horách môže dosahovať rýchlosť až 110 kilometrov za hodinu.Už v stredu vietor v Česku v nárazoch dosahoval rýchlosť 55 až 70 kilometrov za hodinu. Jeho zosilnenie meteorológovia očakávajú večer.Pre silný vietor zastavili horný úsek lanovky na najvyšší vrch Krkonôš - Snežku. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu pred silným vetrom, ktorá platí od 18:00 pre Prahu, Stredočeský, Juhočeský, Plzenský, Karlovarský, Ústecký, Olomoucký a Moravsko-sliezsky kraj.Vo štvrtok však vietor zosilnie. „Nárazy vetra sa môžu pohybovať od 80 do 100 kilometrov za hodinu, na horách zhruba 110 kilometrov za hodinu," uviedla meteorologička Dagmar Honsová.Od polnoci zo stredy na štvrtok do 15:00 vo štvrtok už bude výstraha pred silným vetrom platiť pre celú Českú republiku.