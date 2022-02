Parlament zmenil zákon, podľa ktorého strácali ľudia slovenské občianstvo pri nadobudnutí iného občianstva

Posilnia sa právomoci ministerstva

Občania ČR majú výnimku

Zákon prijala Ficova vláda

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Podmienky, za ktorých dochádza ku strate štátneho občianstva, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo, sa zmiernia.Vyplýva to z vládnej novely zákona o štátnom občianstve. Za jej prijatie bolo 81 zákonodarcov zo 129 prítomných.Slovenskí občania neprídu o občianstvo SR, ak v čase nadobudnutia cudzieho občianstva mali v danom štáte povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov a predložia o tom doklady.Posilnia sa tiež právomoci rezortu vnútra pri kontrole splnenia podmienky pobytu na území cudzieho štátu. Ide o to, aby sa zamedzilo takzvaným fiktívnym pobytom.Podľa schváleného návrhu Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorí sa významne zaslúžili o prínos pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí a ktorí majú na území SR povolený pobyt, možno udeliť štátne občianstvo aj bez trojročného nepretržitého pobytu na území SR.Slovenské občianstvo budú môcť jednoduchšie nadobudnúť aj osoby so slovenským pôvodom, ak jeden z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na Slovensku.Z dôvodu príbuznosti českého jazyka, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti, sa u žiadateľov, ktorí sú alebo boli štátnymi občanmi Českej republiky, uplatňuje výnimka z požiadavky ovládania slovenského jazyka.Výnimka platí tiež pre žiadateľov starších ako 65 rokov a žiadateľov, ktorí vykonali jazykové skúšky zo slovenského jazyka.Tieto výnimky sa uplatňujú aj u žiadateľov, ktorí majú platné osvedčenie preukazujúce postavenia Slováka žijúceho v zahraničí.O slovenský pas prichádzajú ľudia, ktorí prijali občianstvo iného štátu na základe zákona prijatého za vlády Roberta Fica v roku 2010.Vtedajšia vláda tak reagovala na maďarský zákon. Ten zjednodušil udeľovanie občianstva zahraničným Maďarom.V roku 2015 prijalo Ministerstvo vnútra SR nariadenie, ktoré umožňuje bývalým občanom požiadať naspäť o slovenské občianstvo na základe výnimky ministra vnútra.