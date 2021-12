Česko Slovensko má talent 2021 pozná víťaza: Vyhrala famózna skupina Diamonds!

Hoci maximum zo seba vydali všetci, vyhrať mohol len jeden.

Aktuálny ročník obľúbenej šou Česko Slovensko má talent pozná svojho víťaza. Hoci súboj bol poriadne tesný, výhru 40 000 eur si mohol odniesť len jeden súťažiaci. O tom najlepšom rozhodovali diváci svojimi SMS hlasmi a najviac ich od vás dostala famózna tanečná skupina Diamonds, ktorá predviedla prepracovanú choreografiu s emotívnym príbehom. Na druhom mieste sa umiestnila speváčka Dominika Titková, ktorá zaspievala veľmi ťažkú, no krásnu baladu Love Of My Life od kapely Queen. Na tretie miesto sa vďaka diváckym hlasom dostal tanečník Noro Grofčík, ktorý vo svojom vystúpení ukázal svoju tanečnú cestu.

Aj keď víťaz môže byť len jeden, svojím spôsobom vyhrali všetci, ktorí sa do finále dostali a dokázali si získať priazeň fanúšikov.