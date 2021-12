Zomrela spisovateľka Anne Rice, preslávilo ju dielo Interview s upírom

Verejná oslava autorkinho života

Písala s tematikou upírov

12.12.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 80 rokov zomrela americká spisovateľka Anne Rice, známa pre svoje gotické romány. Autorka diela Interview with the Vampire, ktoré slúžilo ako predloha filmu Interview s upírom (1994) režiséra Neila Jordana s Tom Cruisom a Bradom Pittom v hlavných úlohách, naposledy vydýchla v sobotu.Jej syn Christopher Rice na sociálnych sieťach oznámil, že jeho matka podľahla komplikáciám po mozgovej príhode.„V jej posledných hodinách som sedel vedľa jej nemocničnej postele v úžase nad jej úspechmi a jej odvahou,“ vyjadril sa Rice vo vyhlásení.Očakáva sa, že Rice uložia do rodinného mauzólea v New Orleanse počas súkromného obradu v bližšie neurčený deň. Verejná oslava jej života sa podľa stanoviska uskutoční na druhý rok.Anne Rice, vlastným menom Howard Allen Frances O'Brien, sa narodila 4. októbra 1941 v New Orleanse.Preslávila sa najmä vďaka knihám venujúcim sa tematike upírov, písala však napríklad aj iné hororové a fantazijné diela. V slovenskom preklade autorke vyšli aj knihy Čas anjelov (2009), Čas lásky a zla (2010) alebo Vlčí dar (2012).