Česko-slovenský filmový festival v Austrálii otvorí Havelkov Hastrman

Bratislava 11. septembra (TASR) - Česko-slovenský filmový festival v Austrálii sa uskutoční po šiesty raz. V priebehu septembra a októbra uvedie v mestách Melbourne a Canberra desať slovenských filmov.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).Aktuálny ročník podujatia sa nesie v znamení výročí, odkazuje na 50. výročie Pražskej jari a sté výročie vzniku Československa. Zo slovenských filmov v programe festivalu sa k historickým udalostiam vracia predovšetkým autentický strihový film z augustových udalostí roku 1968 Čierne dni, na ktorom sa podieľali režiséri Ladislav Kudelka, Milan Černák, Štefan Kamenický a Ctibor Kováč.doplnila. Austrálski diváci tiež uvidia farebnú feériu o potrebe zázraku v ľudskom živote Slávnosť v botanickej záhrade (1969), ktorú ako svoj celovečerný debut nakrútil Elo Havetta, aj psychologický príbeh o chorobe jednotlivca a spoločnosti 322 (1969) vtedy tiež debutujúceho Dušana Hanáka.Súčasnú slovenskú kinematografiu bude reprezentovať film zo zákulisia tanečnej súťaže Backstage (2018) Andrey Sedláčkovej, ďalej dráma päťdesiatnika, ktorý prišiel o prácu, Out (2017) Györgya Kristófa, lyrický film o detstve počas protektorátu Po strništi bos (2017) Jana Svěráka a animovaný film z mestského prostredia Lichožrúti (2016) Galiny Miklínovej. Doplní ich snímka o vrcholovom cyklistovi zotavujúcom sa zo zranenia pomocou náročného cvičenia a prísnej životosprávy Domestik (2018) režiséra Adama Sedláka, ktorá do slovenskej distribúcie vstúpi začiatkom októbra. V programe sú tiež krátkometrážne dokumenty Paraskina záhrada (2017) Miša Suchého, tichá meditácia o domove, exile, koreňoch a o starnutí, a tiež študentský film Márie Pinčíkovej venovaný českému fenoménu Chlebíčky - český unikát (2017).Festival sa začne v stredu 12. septembra v Melbourne, v Canberre svoje brány otvorí 18. októbra, neskôr sa presunie aj do miest Perth a Sydney. Tento rok premietne celkovo 13 dlhometrážnych a deväť krátkometrážnych filmov. Jeho otváracím filmom v Melbourne bude romantický thriller o láske vodníka k vidieckej dievčine Hastrman (2018) v réžii debutujúceho Ondřeja Havelku.