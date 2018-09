Festival Konvergencie 2018 ponúkne opäť atraktívny program

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Vladimír Benko Foto: FOTO TASR - Vladimír Benko

Bratislava 11. septembra (TASR) - Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie patrí už viac než dve dekády k očakávaným udalostiam hudobného života na Slovensku. Medzi charakteristiky podujatia patria inovatívna dramaturgia, spájajúca rôzne hudobné štýly i žánre, aj špičkové interpretačné výkony renomovaných domácich a zahraničných interpretov.Aktuálny ročník Konvergencií, ktorý sa uskutoční v týždni od 17. do 23. septembra, prinesie publiku známe i menej známe komorné diela Ludwiga van Beethovena, Arnolda Schönberga (Zjasnená noc) a Johannesa Brahmsa, Ottorina Respighiho (Il tramonto) či Piotra Iľjiča Čajkovského (Souvenir de Florence). Vzťahy medzi českou a slovenskou hudobnou kultúrou si festival pripomenie uvedením skladieb Antonína Dvořáka a najvýznamnejšieho slovenského romantika Jána Levoslava Bellu (1843 – 1936).Z hosťujúcich umelcov sa možno tešiť na jednu z najväčších osobností violončelovej hry druhej polovice 20. storočia, britského hudobníka Roberta Cohena, pozvanie prijal i vynikajúci violista Juan-Miguel Hernandez, profesor na londýnskej Royal Academy of Music, ktorý okrem klasickej hudby spolupracoval s jazzovými legendami ako Stanley Clark, Gary Burton či Chick Corea.Okrem zaujímavých komorných programov s renomovanými slovenskými umelcami (Jozef Lupták, violončelo, Milan Paľa, husle, Dalibor Karvay, husle, Martin Ruman, viola, Branislav Dugovič, klarinet, Marián Svetlík, husle, Alena Kropáčková, Eva Šušková, spev) ponúkne dramaturgia Konvergencií aj tri väčšie projekty Iva Bittová (Folk) Songs, Oni Wytars Cantar d'amore a Barokksolistene Alehouse Sessions, ktoré bratislavské publikum určite zaujmú i prekvapia. Nebude chýbať tradičný koncert pre deti s názvom Jedna druhej riekla, ktorý pripravil Boris Lenko a tri premiéry slovenských skladateľov: Suníčko – cyklus záhoráckych piesní venovaný Ive Bittovej od Vladimíra Godára, skladby Black Swan Martina Burlasa a Večný tmel bytia Ľuboša Bernátha. Posledné dve diela sú venované pamiatke Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.Festival ponúkne aj sprievodné podujatia. Už v utorok večer to bude v Kníhkupectve Artforum Čítanie o hudbe s Robertom Rothom, 13. septembra v Kine Lumiére premietnutie filmového portrétu Varga v réžii Soni Maletz o legende slovenskej hudobnej scény, ktorý prináša pohľad na Mariána Vargu v posledných rokoch života. V sobotu 15. septembra to bude Jazz vo vinohrade. Charizmatická Iva Bittová, Konvergencie Quartet a violončelista Jozef Lupták zahrajú na špeciálnom koncerte priamo vo vinárstve Terra Parna.Festival samotný otvorí 17. septembra vo Veľkom evanjelickom kostole koncert Marián Varga & Luciano Berio (folk) songs. Zaznejú diela Mariána Vargu, Bélu Bartóka, Leoša Janáčka a Luciana Beria.” povedal pre TASR umelecký riaditeľ festivalu Jozef Lupták.