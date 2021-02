Česko sprísnilo pravidlá pre cestovanie, na zozname vysoko rizikových krajín je aj Slovensko

Povinná karanténa

Izoláciu ukončí až test

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Od piatka platia v Českej republike prísnejšie pravidlá pre cestovanie, ktoré majú pomôcť pri tlmení nových mutácií koronavírusu . Na svojej webstránke na to upozorňuje české ministerstvo zahraničia.Ako už skôr na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter avizoval minister zahraničných vecí Tomáš Petříček, od piatka sa okrem iného zavádza nová kategória veľmi vysoko rizikových krajín.Cestovatelia prichádzajúci z krajín, ktoré sú po novom na pandemickom semafore označené za veľmi vysoko rizikové, musia pred cestou do Česka vyplniť príjazdový formulár, podstúpiť PCR test, a to maximálne 72 hodín pred cestou.Po príchode do krajiny potom musia absolvovať povinnú päťdňovú karanténu, ktorú zavŕši ďalší PCR test. Tiež majú povinnosť 10 dní po príchode nosiť respirátor FFP2 všade mimo domov. Do 14. februára bude v Česku platiť prechodné obdobie, počas ktorého ľudia, ktorí nemôžu splniť podmienky pred cestou do krajiny, budú môcť cestovať aj s antigénovým testom, ktorý nie je starší ako 24 hodín alebo sa nechať otestovať až pri vstupe do krajiny.Povinnosť vyplnenia formulára platí aj pre krajiny stredného a vysokého rizika, z ktorých prichádzajúci tiež musia absolvovať pred cestou antigénový (maximálne 24 hodín) alebo PCR (maximálne 72 hodín) test. Pre cestujúcich z vysoko rizikových krajín tiež platí povinná izolácia, ktorá sa skončí ďalším PCR testom vykonaným najneskôr do piatich dní od príjazdu, a nosenie rúšok po 10 dní všade mimo domov.Medzi veľmi vysoko rizikové krajiny Česko radí napríklad Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Portugalsko, Ukrajinu, Rusko alebo štáty v Pobaltí.