Zamestnávatelia vnímajú zmeny v gastrolístkoch s obavami a upozorňujú na viaceré problémy

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) sa pozerá s obavami na prijaté zmeny v oblasti stravovania zamestnancov. Vláda mala podľa zamestnávateľov v rukách možnosť, ako opäť dlhodobo vyriešiť všetky výhrady k fungovaniu stravných lístkov.Naopak, neriešenie viacerých rizík, na ktoré upozorňovali aj verejné inštitúcie, si podľa AZZZ vyžiada v budúcnosti opätovné otvorenie tejto témy. AZZZ to uviedla v tlačovej správe.Ako problém AZZZ vníma nárast administratívy vo firmách, a to vzhľadom na pridanie voľby pre zamestnanca medzi stravenkami a finančným príspevkom. Asociácia navrhovala ponechať toto rozhodnutie na zamestnávateľovi. Možnosť voľby formy príspevku bude podľa zamestnávateľov znamenať súbeh viacerých foriem vo firmách, teda vyššiu administratívu a náklady.„Tieto zmeny budú mať dopad na tisícky firiem a milión zamestnancov, pre podnikateľov zase nie sú známe podrobnosti, ako bude fungovať voľba zo strany zamestnanca," upozornil generálny sekretár AZZZ Oto Nevický Keďže téma stravných lístkov podľa neho nie je v čase ekonomických problémov vyvolaných koronakrízou tak dôležitá ako iné, asociácia navrhovala odložiť definitívne riešenie tejto problematiky na obdobie po zvládnutí pandémie.Zmeny sa mali preto podľa AZZZ pripraviť tak, aby sa systém stravného na Slovensku zjednodušil a odbyrokratizoval, ale zároveň aj plnil svoju úlohu. Cestou k tomu je podobne ako v iných krajinách EÚ povinná elektronizácia príspevku, teda plošné ukončenie používania papierových stravných lístkov a ich nahradenia kartami či aplikáciami.Od začiatku marca tohto roka dostanú zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Vyplýva to z novely Zákonníka práce , ktorú vo štvrtok schválil parlament Právo výberu sa bude týkať len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení. Zamestnávateľ bude podľa rezortu práce môcť upraviť pravidlá, akým spôsobom sa realizuje výber zo strany zamestnanca. Zamestnanec bude svojím výberom viazaný dvanásť mesiacov.Zamestnávatelia sa budú môcť rozhodnúť, či budú postupovať podľa novej právnej úpravy hneď od marca tohto roka, alebo toto rozhodnutie urobia najneskôr do konca tohto roka.Zamestnávatelia tak dostanú priestor vyriešiť si zmluvné vzťahy k emitentom stravovacích poukážok, dohodnúť si pravidlá pre výber zo strany zamestnancov, prípadne zorganizovať podnikové „referendum“ o optimálnej forme stravovania u zamestnávateľa.Od marca tohto roka sa tiež zníži výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z 3 percent na maximálne 2 percentá, čím klesnú náklady zamestnávateľov pri zabezpečovaní stravovania gastrolístkami.Od 1. januára 2023 sa na Slovensku zavedie povinná elektronická forma stravovacej poukážky. Výnimkou budú len prípady, v ktorých sa nebude môcť elektronický gastrolistok z objektívnych dôvodov použiť na pracovisku alebo v jeho blízkosti, napríklad stravovacie zariadenie alebo obchod nebude prijímať elektronické stravovacie poukážky."Nie všade bude možné vybudovať sieť a akceptačné miesta na používanie elektronických stravovacích poukážok," uvádza sa v schválenom pozmeňujúcom návrhu.