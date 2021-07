Česko upravilo pravidlá pre vstup do krajiny, po novom musia Slováci vyplniť príjazdový formulár

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.7.2021 (Webnoviny.sk) - Od pondelka 19. júla dochádza k úprave pravidiel pre vstup do Českej republiky. Po novom majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár občania všetkých krajín, teda aj tých, ktoré sa z pandemického hľadiska nachádzajú na českom zelenom zozname. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Pravidlá pre vstup do ČR sú od dneška upravované ochranným opatrením Ministerstva zdravotníctva ČR. „Pri splnení všetkých epidemických podmienok môžu do ČR pricestovať osoby z krajín EÚ+ za akýmkoľvek účelom, vrátane turistiky. Pre ostatné krajiny zostáva v platnosti zákaz vstupu na územie ČR, s výnimkou zelených krajín a vybraných kategórií v súlade s koordinovaným prístupom Európskej únie,“ uvádza rezort diplomacie.