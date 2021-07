Špehujú sa v Maďarsku novinári a ďalšie osobnosti? Politici žiadajú začatie vyšetrovania

Neprípustné v právnom štáte

19.7.2021 (Webnoviny.sk) - Maďarskí opoziční poslanci požadujú vyšetrovanie údajného špehovania kritických novinárov, politikov a podnikateľov zo strany maďarskej vlády, ktorá na to použila vojenský malvér.Na špehovanie poukázalo medzinárodné vyšetrovanie globálneho mediálneho konzorcia, podľa ktorého v Maďarsku použili spyvér spoločnosti NSO Group sídliacej v Izraeli na infiltráciu digitálnych zariadení viacerých ľudí, vrátane najmenej 10 právnikov, jedného opozičného politika a prinajmenšom piatich novinárov.Výsledky vyšetrovania, ktoré viedla nezisková organizácia Forbidden Stories a zverejnili ich v nedeľu, primali troch členov výboru maďarského parlamentu pre národnú bezpečnosť zvolať mimoriadne zasadnutie, aby vypočuli vládne agentúry o ich možnej účasti na špehovaní.Predseda výboru a poslanec z pravicovej opozičnej strany Jobbik János Stummer pre agentúru AP vysvetlil, že výbor v spojitosti s danými obvineniami vypočuje maďarské národné bezpečnostné a spravodajské agentúry a dodal, že väčšinu kresiel vo výbore majú zákonodarcovia vládnych strán, ktorí by mohli bojkotom zasadnutia potenciálne zabrániť vyšetrovaniu.„Z nášho pohľadu by mlčanie bolo v podstate uznaním, že vláda je do toho skutočne zapojená,“ vyjadril sa Stummer, podľa ktorého také sledovanie, ako je spomenuté vo vyšetrovaní, je „neprípustné v právnom štáte“.Peter Ungar, člen spomenutého výboru a opozičnej strany zelených LMP, pre AP uviedol, že výbor sa bude usilovať zistiť, či jednotlivci identifikovaní pri vyšetrovaní boli skutočne pod dohľadom. Tiež bude vyšetrovať, kto a na základe čoho povolil sledovanie a čo sa stalo so zhromaždenými dátami.Zo zoznamu viac ako 50-tisíc čísel mobilných telefónov získaných parížskou neziskovou organizáciou Forbidden Stories a ľudskoprávnou skupinou Amnesty International v rámci vyšetrovania identifikovali viac ako tisíc jednotlivcov z 50 štátov, ktorí sa mohli stať terčom špehovania pomocou zmieneného malvéru Pegasus.Bolo medzi nimi 189 novinárov, viac ako 600 politikov a vládnych predstaviteľov, najmenej 65 vedúcich pracovníkov obchodných spoločností, 85 ľudskoprávnych aktivistov a niekoľko hláv štátov. Denník The Guardian, ktorý sa podieľal na vyšetrovaní, informoval, že forenzná analýza odhalila, že malvérom opakovane napadli telefóny dvoch novinárov z maďarského investigatívneho média Direkt36.NSO Group v odpovedi na otázky agentúry AP poprela, že by niekedy disponovala „zoznamom potenciálnych, minulých alebo existujúcich cieľov“.V samostatnom vyhlásení označila tvrdenia neziskovej organizácie Forbidden Stories za „plné nesprávnych predpokladov a nepotvrdených teórií“.Spoločnosť podotkla, že produkty predáva iba „prevereným vládnym agentúram“ na použitie proti teroristom a veľkým zločincom a že nemá žiadny prehľad o údajoch svojich zákazníkov.Hovorca maďarskej vlády už skôr poprel, že by vedeli o akomkoľvek zbere informácií. Úsek pre medzinárodnú komunikáciu maďarského úradu vlády ani ministerstvo spravodlivosti bezprostredne neodpovedali na žiadosti o vyjadrenie, uvádza AP.Obvinenia z vládneho špehovania sa objavili v čase rýchleho úpadku slobody tlače a jej plurality v Maďarsku.