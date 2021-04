Česko vyhostí 18 ruských diplomatov, spájajú ich s výbuchom muničných skladov v roku 2014

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.4.2021 - Česká republika vyhostí 18 ruských diplomatov, ktorých identifikovali ako pracovníkov ruských tajných služieb. Na mimoriadnej tlačovej konferencii to oznámili premiér Andrej Babiš a minister vnútra a dočasný minister zahraničia Jan Hamáček s tým, že existuje podozrenie, že sa Rusko podieľalo na výbuchu muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014. Zistili to české tajné služby, informuje spravodajský portál TN.cz.„Musím konštatovať, že existuje dôvodné podozrenie o zapojení ruských dôstojníkov do výbuchu muničných skladov v areáli Vrbětice v roku 2014. Došlo k obrovským škodám a narušeniu života miestnych obyvateľov, ale predovšetkým tam zahynuli dvaja naši spoluobčania,“ vyjadril sa Babiš.Hamáček vysvetlil, že sa rozhodol vyhostiť všetkých zamestnancov ruského veľvyslanectva v Prahe, ktorých české tajné služby identifikovali ako pracovníkov ruských tajných služieb. „Do 48 hodín musí opustiť Českú republiku 18 pracovníkov ruskej ambasády,“ vysvetlil Hamáček, ktorý je aj vicepremiérom.Babiš a Hamáček sa informácie od českej rozviedky dozvedeli v piatok večer. O svojich krokoch už informovali aj prezidenta Miloša Zemana, ktorý im podľa Babiša „vyjadril absolútnu podporu“.