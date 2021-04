Matteo Salvini sa postaví pred súd, obvineniu čelí pre zákaz vylodenia migrantov

Obvinili ho aj z únosu

Tvrdý postoj voči migrantom

17.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý taliansky minister vnútra Matteo Salvini bude čeliť súdnemu procesu za to, že v roku 2019 nedovolil španielskej lodi s migrantmi zakotviť v talianskom prístave a oni museli zostať na mori. V sobotu tak rozhodol sicílsky sudca Lorenzo Iannelli. Podľa agentúry LaPresse stanovil termín procesu na 15. septembra.Výsledok pojednávania potvrdil aj Salvini, ktorý trvá na tom, že odmietnutím lode Open Arms so 174 migrantmi si len plnil povinnosti a robil svoju prácu. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter citoval ústavu a vyhlásil, že ochrana krajiny je „svätá povinnosť“ každého Taliana. „Budem súdený za to, že som bránil moju krajinu? Pôjdem so vztýčenou hlavou, tiež vo vašom mene,“ napísal.Organizácia Open Arms rozhodnutie o súde privítala s tým, že sú šťastní za všetkých, ktorých zachránili.Prokurátori v Palerme obvinili Salviniho zo zanedbania povinnosti a únosu za to, že v auguste 2019 držal migrantov na mori pri pobreží ostrova Lampedusa. Niektorí migranti v zúfalstve skákali z lode, zatiaľ čo kapitán žiadal o bezpečné zakotvenie v blízkom prístave. Po 19 dňoch sa napokon 83 migrantov, čo zostali na palube, mohlo vylodiť na Lampeduse.Keď bol Salvini minister vnútra počas prvej vlády premiéra Giuseppeho Conteho v rokoch 2018 - 2019 zastával tvrdý postoj voči migrácii. Od členských štátov Európskej únie žiadal, aby prijímali viac migrantov, ktorí prichádzajú do Talianska, a zároveň argumentoval, že humanitárne lode len povzbudzujú prevádzačov a jeho politika zachraňuje životy ľudí pred nebezpečnými cestami v Stredozemnom mori.Politika tiež vyšetrujú pre podobný prípad s loďou Gregoretti talianskej pobrežnej stráže, ktorej v lete 2019 zakázal zakotviť a päť dní ju so 116 migrantmi držal na mori. Prokurátor v danom prípade Andrea Bonomo minulý týždeň odporučil, aby Salvini v tejto veci nečelil procesu, pretože konal podľa vládnej politiky.